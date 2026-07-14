La reflexión de Rodrigo De Paul sobre el cruce con Inglaterra

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra reavivó una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional. En la previa del encuentro, Rodrigo De Paul habló sobre el peso histórico del cruce y dejó un mensaje que rápidamente se viralizó.

“Contra Inglaterra es un partido de fútbol. Tiene mucha trascendencia y trae muchos recuerdos por lo que hizo Diego y por todo lo que pasó en su momento”, expresó el mediocampista de la Selección Argentina.

De Paul habló sobre Malvinas

El volante también fue consultado por la relación que suele establecerse entre este enfrentamiento y la Guerra de Malvinas, un tema que históricamente aparece cada vez que ambos seleccionados se cruzan en una Copa del Mundo.

“Todas las canciones que se cantan tienen mucho que ver con nuestros héroes, para recordarlos. Pero tenemos que entender que esto es un partido de fútbol y que las Malvinas se tienen que discutir en otros lugares”, sostuvo.

En la misma línea, remarcó que el plantel mantiene presente el recuerdo de quienes combatieron en el conflicto, aunque dejó en claro cuál es la prioridad dentro del campo de juego.

“Fue una atrocidad lo que pasó y nosotros siempre lo recordamos. Pero lo que queremos es ganar el partido para llegar a la final”, afirmó.

Una semifinal con mucha historia

Las declaraciones de De Paul llegan en la antesala de un duelo con una enorme carga simbólica. Desde el inolvidable Argentina-Inglaterra de México 1986, con los dos históricos goles de Diego Maradona, hasta el enfrentamiento de Francia 1998, cada cruce mundialista entre ambos países quedó marcado por la historia.

Con ese contexto como telón de fondo, el mediocampista buscó separar el aspecto deportivo del político. Sin desconocer la importancia emocional que representa este partido para los argentinos, insistió en que el objetivo de la Selección está claro: clasificarse a una nueva final del Mundial.

A pocas horas del encuentro, el mensaje de De Paul refleja el enfoque del plantel de Lionel Scaloni: recordar el pasado con respeto, pero concentrarse exclusivamente en el desafío futbolístico que definirá un lugar en la final del Mundial 2026.