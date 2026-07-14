Las críticas que generó en Inglaterra la designación de Elfath como árbitro de la semifinal

La designación de Ismail Elfath como árbitro para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra generó un fuerte revuelo en la prensa británica. Diversos medios cuestionaron la elección del juez de origen marroquí, quien estará a cargo del encuentro que se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El principal motivo de las críticas radica en que Elfath desarrolla su carrera en la MLS de Estados Unidos, donde dirigió en varias oportunidades partidos de Inter Miami, equipo de Lionel Messi, y también encuentros en los que participó Rodrigo De Paul. Entre ellos, estuvo la final de la Leagues Cup 2023, torneo que el conjunto de Florida conquistó con el capitán argentino como figura.

La prensa inglesa cuestionó la designación

Uno de los medios que más fuerte reaccionó fue Daily Mail, que aseguró que la elección del árbitro alimenta las sospechas sobre un supuesto favoritismo hacia la Selección Argentina.

“Las dudas sobre un trato preferencial hacia Argentina aumentaron después de que la FIFA confirmara que el árbitro que dirigirá la semifinal conoce muy bien a Lionel Messi”, publicó el periódico británico.

En la misma línea, Mirror recordó que Elfath recibió críticas durante este Mundial por su actuación en los partidos España vs. Uruguay y Brasil vs. Noruega, donde, según el medio, permitió un juego excesivamente físico, algo que consideran podría favorecer al estilo del seleccionado argentino.

Por su parte, el portal 101 Great Goals repasó varias jugadas polémicas que involucraron a la Albiceleste durante el torneo y sostuvo que Argentina se vio beneficiada en diferentes decisiones arbitrales.

También hubo repercusión en redes sociales

La discusión también llegó a las redes sociales, donde varios usuarios ingleses expresaron su descontento con la designación. Una de las cuentas más virales fue Touchmine, que ironizó sobre el historial de Elfath con Messi.

“Desde que Messi llegó a Inter Miami, su equipo ganó todos los partidos dirigidos por este árbitro. Inglaterra ya fue perjudicada antes de que empiece el encuentro”, publicó la cuenta, en un mensaje que rápidamente se difundió entre los hinchas británicos.

Los partidos que dirigió Elfath en el Mundial 2026

Países Bajos 2-2 Japón (fase de grupos)

(fase de grupos) Uruguay 0-1 España (fase de grupos)

(fase de grupos) Brasil 1-2 Noruega (octavos de final)

El equipo arbitral de Argentina vs. Inglaterra