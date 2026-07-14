Harry Kane calentó la previa de Argentina vs Inglaterra

"Será un partido muy especial, otro partido muy duro", aseguró Harry Kane en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y la Selección Argentina. El capitán del conjunto británico aprovechó el día libre que tuvo el plantel tras eliminar a Noruega para enviar un mensaje a los hinchas a través de sus redes sociales.

El delantero del Bayern Múnich destacó la importancia del descanso, aunque dejó en claro que ya piensa en el cruce ante la Albiceleste. "No veo la hora de volver a estar con los chicos", expresó. Además, invitó a los fanáticos ingleses a acompañar al equipo en Atlanta: "Esperamos verlos a todos en el estadio el miércoles".

Harry Kane llega en un momento brillante

El goleador inglés desembarcó en el Mundial tras completar la mejor temporada de su carrera. Durante la campaña 2025/26 convirtió 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich, superando el promedio de un tanto por encuentro.

Desde su llegada al conjunto alemán en 2023, Kane acumula 146 goles en 147 partidos oficiales, números que lo consolidan como uno de los delanteros más letales del fútbol europeo.

En el Mundial tampoco bajó su nivel. Hasta el momento suma seis goles en seis presentaciones, con dos dobletes incluidos y presencia en casi todos los encuentros del seleccionado inglés. Solo se quedó sin convertir frente a Ghana, en la fase de grupos, y ante Noruega en los cuartos de final.

Con la camiseta de Inglaterra, el atacante registra 85 goles en 120 partidos internacionales, consolidándose como el máximo referente ofensivo del equipo de Thomas Tuchel.

Un duelo inédito frente a la Selección Argentina

El partido del miércoles también tendrá un condimento especial para Kane. A pesar de su extensa trayectoria internacional, nunca enfrentó oficialmente a la Selección Argentina con la selección mayor.

Al igual que Lionel Messi, que tampoco había disputado un cruce oficial ante Inglaterra en una Copa del Mundo hasta esta edición, el delantero británico tendrá su primer duelo competitivo frente a la Albiceleste. El antecedente más reciente entre ambas selecciones sigue siendo el amistoso disputado en noviembre de 2005, cuando Inglaterra se impuso por 3-2 en Ginebra.