Juan Manuel Cerúndolo logró una remontada inolvidable y avanzó en el ATP 250 de Gstaad

Juan Manuel Cerúndolo comenzó con el pie derecho su participación en el ATP 250 de Gstaad. El tenista argentino protagonizó una gran remontada para vencer al checo Zdenek Kolar (153°) por 4-6, 6-3 y 6-4, resultado que le permitió avanzar a la segunda ronda del certamen suizo.

El encuentro se disputó durante 2 horas y 10 minutos y representó un exigente debut para Cerúndolo, quien busca repetir la gran actuación del año pasado, cuando alcanzó la final del torneo.

Cerúndolo reaccionó a tiempo y dio vuelta el partido

Luego de ceder el primer set, el argentino ajustó su juego y logró imponerse en los momentos decisivos. Aunque apenas registró un 48% de primeros servicios, fue muy efectivo cuando consiguió meterlos en juego, al ganar el 82% de esos puntos.

Además, mostró una gran fortaleza mental al salvar seis de las siete oportunidades de quiebre que tuvo su rival y sorprendió con un rendimiento muy sólido desde el saque, al conectar 11 aces, una cifra poco habitual en su juego.

Con paciencia y mayor agresividad en los momentos clave, Cerúndolo consiguió revertir un partido que había comenzado cuesta arriba y selló un triunfo importante para seguir avanzando en Gstaad.

Se viene un duro cruce ante Kecmanovic

En la segunda ronda, el argentino enfrentará al serbio Miomir Kecmanovic (59° del ranking ATP), quien debutó con una victoria sobre el local Kilian Feldbausch por 6-1, 1-6 y 6-3.

Cerúndolo buscará mantener el buen nivel mostrado en su estreno para seguir avanzando en el torneo y sumar puntos importantes sobre la gira europea de polvo de ladrillo.