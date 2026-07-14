Juan Manuel Cerúndolo logró una remontada inolvidable y avanzó en el ATP 250 de Gstaad

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Juan Manuel Cerúndolo comenzó con el pie derecho su participación en el ATP 250 de Gstaad. El tenista argentino protagonizó una gran remontada para vencer al checo Zdenek Kolar (153°) por 4-6, 6-3 y 6-4, resultado que le permitió avanzar a la segunda ronda del certamen suizo.

El encuentro se disputó durante 2 horas y 10 minutos y representó un exigente debut para Cerúndolo, quien busca repetir la gran actuación del año pasado, cuando alcanzó la final del torneo.

Cerúndolo reaccionó a tiempo y dio vuelta el partido

Luego de ceder el primer set, el argentino ajustó su juego y logró imponerse en los momentos decisivos. Aunque apenas registró un 48% de primeros servicios, fue muy efectivo cuando consiguió meterlos en juego, al ganar el 82% de esos puntos.

Además, mostró una gran fortaleza mental al salvar seis de las siete oportunidades de quiebre que tuvo su rival y sorprendió con un rendimiento muy sólido desde el saque, al conectar 11 aces, una cifra poco habitual en su juego.

Con paciencia y mayor agresividad en los momentos clave, Cerúndolo consiguió revertir un partido que había comenzado cuesta arriba y selló un triunfo importante para seguir avanzando en Gstaad.

Se viene un duro cruce ante Kecmanovic

En la segunda ronda, el argentino enfrentará al serbio Miomir Kecmanovic (59° del ranking ATP), quien debutó con una victoria sobre el local Kilian Feldbausch por 6-1, 1-6 y 6-3.

Cerúndolo buscará mantener el buen nivel mostrado en su estreno para seguir avanzando en el torneo y sumar puntos importantes sobre la gira europea de polvo de ladrillo.

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