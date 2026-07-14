El factor clave de Inglaterra para enfrentar a Argentina en la semifinal del Mundial

La Selección Argentina e Inglaterra ya tienen la mira puesta en las semifinales del Mundial 2026, un duelo que promete ser uno de los más atractivos del torneo. Mientras ambos equipos ultiman detalles para buscar un lugar en la final, la preparación física aparece como un factor determinante después del desgaste acumulado en la fase eliminatoria.

¿Quién llega mejor desde lo físico?

En la previa, Inglaterra parece contar con una ligera ventaja. La principal diferencia está en la cantidad de minutos disputados en instancias decisivas.

Argentina tuvo que afrontar dos partidos con tiempo suplementario: primero frente a Cabo Verde y luego contra Suiza, en cuartos de final. En cambio, los ingleses solo necesitaron disputar una prórroga, la victoria por 2-1 ante Noruega.

Además, el conjunto británico terminó su partido varias horas antes que la Albiceleste, lo que le permitió disponer de un margen mayor para iniciar la recuperación de sus futbolistas.

El desgaste que sí complica a Inglaterra

Aunque llega con menos minutos acumulados, Inglaterra afronta otro desafío: fue la selección que más kilómetros recorrió durante el Mundial.

Con base en Kansas City, el equipo dirigido por Thomas Tuchel debió trasladarse constantemente entre distintas sedes como Dallas, Boston, Nueva York, Atlanta, Ciudad de México y Miami, acumulando cerca de 17.500 kilómetros de viaje a lo largo del certamen.

Ese desgaste logístico podría equilibrar la balanza frente a una Argentina que llega con más carga de juego.

El estado del plantel inglés

En principio, Inglaterra no presenta lesionados de consideración, aunque sí varios futbolistas condicionados por las tarjetas amarillas.

Los jugadores que deberán cuidarse para no perderse una eventual final son:

Jude Bellingham

Declan Rice

Marc Guehi

Nico O'Reilly

La probable formación de Inglaterra

Thomas Tuchel repetiría la base que utilizó durante el torneo:

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi, Luke Shaw; Declan Rice, Jude Bellingham, Kobbie Mainoo; Bukayo Saka, Harry Kane y Phil Foden.

El recorrido de Inglaterra hasta semifinales

Los ingleses avanzaron como líderes del Grupo L, tras vencer a Croacia (4-2), empatar con Ghana (0-0) y derrotar a Panamá (2-0).

En la fase eliminatoria eliminaron a:

República Democrática del Congo (2-1)

(2-1) México (3-2)

(3-2) Noruega (2-1, en tiempo suplementario)

Argentina vs. Inglaterra: cuándo juegan

La esperada semifinal se disputará el:

Fecha: miércoles 15 de julio de 2026.

miércoles 15 de julio de 2026. Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Hora: 16:00 (hora de Argentina).

El encuentro podrá seguirse en vivo por TV Pública, TyC Sports y las plataformas oficiales con derechos de transmisión del Mundial 2026.