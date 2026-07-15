Scaloni bajó la tensión antes de enfrentar a Inglaterra: "Tenemos memoria, pero dentro de la cancha es un partido de fútbol"

Lionel Scaloni brindó este martes la conferencia de prensa previa al duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Antes de ingresar a la sala principal, el entrenador dialogó brevemente con los medios que poseen los derechos oficiales del certamen y dejó entrever que aún analiza algunos detalles de la formación. “Tengo el equipo en la cabeza, pero podemos ver algún cambio”, señaló.

Scaloni y el peso histórico del Argentina-Inglaterra: "Tenemos memoria, pero es un partido de fútbol"

Consultado por la carga simbólica que siempre rodea un cruce entre Argentina e Inglaterra, el técnico volvió a separar el plano deportivo del histórico y se refirió con respeto a la Guerra de Malvinas.

“Forma parte de nuestra historia todo lo que pasó, es triste. Hay gente que sufrió muchísimo como para que yo diga que esto es más que un partido de fútbol. No estoy acá para echar más leña al fuego, no corresponde. Mis jugadores saben que es una semifinal del Mundial; todo lo demás pertenece a una etapa muy dolorosa para nuestro país. Tenemos memoria, nos acordamos, pero no hace falta hablar de eso ahora. Es un partido de fútbol.”

"Hay que valorar lo que consiguió este equipo"

Scaloni también destacó el recorrido de la Albiceleste en el torneo y remarcó la importancia de volver a instalarse entre los cuatro mejores del mundo.

“Creo que tenemos que darle un valor enorme a lo que conseguimos, más allá de que nuestro objetivo es llegar a la final. Si uno mira las selecciones que quedaron en el camino, estar nuevamente en una semifinal es un gran logro. Mañana vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar clasificarnos.”

Cómo llega Argentina a las semifinales

El entrenador reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por corregir, aunque aseguró que el plantel llega con la ilusión intacta.

“Trabajamos sobre las cosas que no hicimos bien y hablamos mucho con los jugadores. Si hace un mes y medio me decían que íbamos a estar en una semifinal del Mundial, firmaba sin dudarlo. No tengo reproches para este grupo.”

Y agregó:

“Las ganas y la ambición nos sobran. Lo que necesitamos es volver a encontrar el nivel futbolístico que nos caracterizó durante este proceso. Queremos ver mañana al equipo que nos trajo hasta acá. Estamos muy ilusionados y eternamente agradecidos con estos jugadores por volver a poner a la Argentina entre los mejores del mundo.”

"No hay que mezclar el fútbol con la historia"

Scaloni volvió a insistir en que el partido no debe confundirse con acontecimientos históricos.

“No puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una etapa muy triste de nuestra historia. Nosotros, como argentinos, tenemos memoria y jamás vamos a olvidar a quienes perdieron a sus seres queridos, pero eso no tiene nada que ver con los futbolistas ni con la gente de hoy.”

Elogios para España, el primer finalista

El técnico argentino también se refirió al triunfo de España, que se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026.