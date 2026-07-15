España volverá a jugar la Final del Mundo

España volvió a escribir una página histórica al clasificarse a la final del Mundial 2026, tras vencer con autoridad a Francia en Dallas. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se impuso gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, en una actuación convincente que le permitió meterse por segunda vez en una definición por el título del mundo.

La Roja dominó gran parte del encuentro, neutralizó el poder ofensivo francés y confirmó el gran momento futbolístico que atraviesa en el torneo. Ahora buscará conquistar su segundo campeonato mundial y mantener su invicto en finales.

La única final mundialista que había disputado España

Hasta esta edición, España solo había jugado una final de la Copa del Mundo, la recordada definición de Sudáfrica 2010, disputada el 11 de julio en el estadio Soccer City de Johannesburgo frente a Países Bajos.

Aquel partido terminó igualado sin goles durante los 90 minutos y se definió en el tiempo suplementario. Allí apareció Andrés Iniesta, quien marcó el histórico 1-0 que le dio a España su primer título mundial, en una de las conquistas más importantes de la historia del fútbol español.

El conjunto dirigido por Vicente del Bosque se apoyó en una base de futbolistas del Barcelona de Pep Guardiola, consolidando un estilo de juego basado en la posesión y la circulación rápida del balón, conocido mundialmente como el "tiki-taka", que marcó una época y reemplazó a la tradicional imagen de "La Furia".

La formación de España en la final de Sudáfrica 2010

España salió a la cancha con:

Iker Casillas; Sergio Ramos, Gerard Piqué, Carles Puyol, Joan Capdevila; Xabi Alonso, Sergio Busquets; Pedro Rodríguez, Xavi Hernández, Andrés Iniesta; David Villa.

Con el pase a la final de 2026, la selección española tendrá la oportunidad de conquistar su segunda estrella mundial y ampliar un historial que, hasta el momento, le sonríe cada vez que llega al partido decisivo.