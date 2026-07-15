Scaloni avisó sobre posibles cambios en Argentina ante Inglaterra

La Selección Argentina ya tiene la mira puesta en uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. Este miércoles, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en las semifinales, con el objetivo de conseguir un lugar en la gran final, donde ya espera España.

Después de una trabajada clasificación frente a Suiza, el cuerpo técnico ajusta los últimos detalles de cara al cruce con los británicos. En ese contexto, Scaloni no descartó modificaciones en el equipo titular y dejó abierta la posibilidad de introducir cambios respecto del once que comenzó los cuartos de final.

Scaloni no confirmó el equipo y abrió la puerta a cambios

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador fue consultado sobre la posibilidad de relegar a futbolistas históricos de su ciclo y dejó en claro cuál es su criterio.

"¿Por qué no podrían entrar o salir? Ya lo hicimos en el Mundial anterior. Siempre pensamos en lo mejor para el equipo. El entrenador toma decisiones en función del presente, no de lo que un jugador hizo en el pasado. Así fue siempre y seguirá siendo", explicó.

Scaloni también reconoció que el análisis del rival influye en la elección del equipo.

"Siempre buscamos mejorar y encontrar la mejor manera de neutralizar a jugadores de tanta jerarquía. Existe la posibilidad de hacer algún cambio, aunque también podemos repetir el equipo. A los jugadores todavía no les confirmé la formación", señaló.

El objetivo: recuperar la mejor versión futbolística

Más allá del resultado conseguido frente a Suiza, el entrenador considera que el equipo todavía puede elevar su nivel de juego y recuperar la identidad que lo llevó a conquistar la Copa del Mundo.

"El partido anterior ya lo analizamos. Este será completamente distinto. Intentaremos corregir lo que no hicimos bien y potenciar nuestras virtudes. Estamos con muchísimas ganas y muy ilusionados por jugar una semifinal del Mundial", afirmó.

Scaloni también valoró el recorrido de la Selección en el torneo y recordó que llegar entre los cuatro mejores ya representa un logro importante.

"Si hace un mes y medio me decían que íbamos a estar en semifinales, lo firmaba sin dudar. Ahora que estamos acá, queremos seguir avanzando", sostuvo.

"No alcanza solo con la entrega"

Por último, el técnico insistió en que la actitud del grupo nunca estuvo en discusión, aunque remarcó que será indispensable recuperar el buen funcionamiento colectivo para superar a Inglaterra.

"Las ganas y la ambición nos sobran. Lo que necesitamos es volver a jugar al fútbol, que es donde siempre fuimos fuertes. La entrega de estos jugadores nunca faltó y estoy convencido de que volverán a dejar todo dentro de la cancha, pero también tenemos que jugar bien", concluyó.

Con el boleto a la final en juego, Argentina buscará combinar su habitual competitividad con una versión futbolística más cercana a la que la convirtió en campeona del mundo.