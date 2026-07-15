La advertencia de Thomas Tuchel a la Selección Argentina tras elogiar a Lionel Messi

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra empezó a jugarse antes del pitazo inicial. En la conferencia de prensa previa al duelo en Atlanta, el entrenador inglés Thomas Tuchel analizó al vigente campeón del mundo, elogió a Lionel Messi, deslizó una llamativa posibilidad táctica para intentar neutralizarlo y aseguró que su equipo está listo para competir por un lugar en la final.

Lejos de alimentar el clima de tensión que rodea a uno de los cruces más emblemáticos del fútbol, el técnico alemán evitó vincular el partido con cuestiones extradeportivas.

"Ni mi equipo ni yo hablamos de los acontecimientos históricos. La tensión ya es bastante grande. Respetamos al rival, pero no recurrimos a hechos históricos ni le damos más trascendencia de la que tienen", afirmó.

Tuchel habló de Messi y sorprendió con una idea para frenarlo

Al referirse al capitán argentino, Tuchel volvió a destacar su dimensión como futbolista y reconoció la dificultad que representa enfrentarlo.

"Ya no quedan calificativos para describir lo que ha conseguido", sostuvo sobre el rosarino.

En ese contexto, el entrenador reveló que incluso evaluó una estrategia poco habitual para controlar al astro argentino.

"Estuve pensando en hacer una marca personal, de la vieja escuela. No sé si finalmente la llevaremos a cabo, pero la idea pasó por mi cabeza. Todos saben los lugares donde Messi intenta recibir la pelota y, cuando la tiene, siempre encuentra espacios", explicó.

Elogios para Scaloni y la Selección Argentina

Más allá de las referencias a Messi, Tuchel también valoró el trabajo realizado por Lionel Scaloni al frente de la Albiceleste y destacó la identidad futbolística del equipo.

"Tienen un gran entrenador y llevan mucho tiempo jugando juntos. Les gusta asociarse en el mediocampo, encontrar espacios con pases cortos y, además, poseen una mentalidad muy fuerte. Son un grupo unido y extremadamente competitivo", señaló.

El mensaje de confianza antes de la semifinal

Pese al respeto mostrado hacia Argentina, el DT inglés dejó claro que confía plenamente en las posibilidades de su equipo.

"Nos prepararemos para enfrentar a la mejor versión de Argentina, pero cualquier selección del mundo puede ser derrotada", advirtió.

En cuanto al plantel, Tuchel confirmó la recuperación de Declan Rice, quien superó un cuadro febril y algunas molestias físicas, aunque no podrá contar con Jarell Quansah, suspendido, ni con Jordan Henderson, quien quedó descartado tras sufrir una fractura de muñeca durante los festejos posteriores al triunfo frente a Noruega.

Inglaterra buscará cortar una larga espera y volver a disputar una final mundialista por primera vez desde 1966, aunque para lograrlo deberá superar al vigente campeón del mundo, que intentará defender la corona y alcanzar una nueva definición.