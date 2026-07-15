La nueva vida de Paulo Dybala, lejos del fútbol

Mientras la Selección argentina disputa el Mundial 2026, Paulo Dybala vive un presente muy diferente. El delantero de la Roma, que renovó recientemente su contrato con el club italiano hasta 2027, sigue el torneo desde afuera y aprovecha el receso para disfrutar de su familia y de sus raíces.

A través de un emotivo carrusel de fotos publicado en sus redes sociales, el cordobés compartió distintos momentos de su vida personal junto a un mensaje que resumió el espíritu de la publicación: "Argentina: mi país, mi tierra, mi familia".

El lado más íntimo de Paulo Dybala

Entre las imágenes que más enternecieron a sus seguidores aparece una en la que Dybala juega con su hija Gia en un gimnasio infantil, una postal que refleja el lugar central que ocupa la pequeña en esta nueva etapa de su vida.

El futbolista también mostró algunos momentos cotidianos junto a Oriana Sabatini, como el árbol que ambos plantaron durante una de sus visitas a la Argentina, un deseo que la cantante había compartido tiempo atrás.

Además, dejó ver un pequeño llavero con el nombre de su hija, uno de los detalles más personales del álbum.

Las costumbres argentinas que no abandona

Más allá de su carrera en Europa, Dybala dejó en claro que mantiene intacto su vínculo con la Argentina.

Entre las fotos aparecen un costillar cocinándose a la leña, reuniones con amigos de toda la vida y distintos paisajes de Córdoba, su provincia natal.

También compartió una imagen donde se observa el estadio de Instituto, club del que es reconocido hincha, además de una jornada de golf y un libro dedicado a la Argentina que forma parte de la decoración de su hogar.

Con esta publicación, Paulo Dybala mostró una faceta mucho más relajada y familiar. Lejos de la competencia y de las obligaciones del calendario futbolístico, el campeón del mundo dejó en evidencia que hoy encuentra felicidad en los momentos simples, el tiempo con su familia y las tradiciones que lo mantienen conectado con sus orígenes.