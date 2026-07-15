Así era Agustina Gandolfo antes de conocer a Lautaro Martínez: las fotos que sorprendieron a sus seguidores

Antes de convertirse en una de las parejas más reconocidas del fútbol argentino junto a Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo llevaba una vida muy distinta. Aunque hoy es una exitosa influencer de moda, fitness y bienestar, en las redes sociales todavía conserva imágenes de su adolescencia y juventud que muestran cómo era mucho antes de mudarse a Europa.

Con el paso del tiempo, esas fotos comenzaron a circular nuevamente entre sus seguidores, quienes destacaron que, pese a los años, mantiene la misma sonrisa y la naturalidad que la caracteriza.

Cómo era la vida de Agustina Gandolfo antes de Lautaro Martínez

Nacida en Mendoza, Agustina creció junto a sus padres y sus dos hermanas menores, en un entorno familiar que, según ella misma contó en distintas oportunidades, marcó su personalidad y sus valores.

Antes de instalarse en Italia, combinaba sus estudios universitarios con el trabajo en la empresa familiar y también impulsaba sus propios emprendimientos vinculados al mundo de la indumentaria.

Durante varios años cursó la carrera de Economía, aunque dejó los estudios antes de graduarse para acompañar el crecimiento profesional de Lautaro Martínez.

Además, el deporte siempre ocupó un lugar importante en su vida. Practicó vóley de manera competitiva y desarrolló una fuerte pasión por el entrenamiento y la vida saludable, aspectos que hoy forman parte de su identidad en redes sociales.

Las fotos vintage que sorprendieron a sus seguidores

Las imágenes que Agustina compartía alrededor de 2015 muestran una etapa muy diferente de su vida, cuando todavía estaba lejos de la exposición mediática.

En esas publicaciones aparece disfrutando de viajes con amigos, salidas nocturnas, entrenamientos deportivos y momentos cotidianos en Mendoza.

También reflejan las tendencias de moda de aquella época: plataformas altas, pantalones de tiro elevado, crop tops, prendas anudadas a la cintura y un estilo inspirado en la estética Tumblr, muy popular durante la década pasada.

Aunque su imagen evolucionó con el tiempo, muchos usuarios destacaron que su esencia y sus rasgos siguen siendo prácticamente los mismos.

El encuentro que cambió su vida

Todo cambió en 2018, cuando conoció a Lautaro Martínez durante un cumpleaños en Buenos Aires.

En ese momento, el delantero brillaba en Racing Club y estaba a punto de dar el salto al Inter de Milán. La conexión entre ambos fue inmediata y, tras varios meses manteniendo una relación a distancia, Agustina decidió viajar a Italia.

La idea inicial era permanecer apenas unos días, pero la historia tomó otro rumbo. Poco tiempo después decidió instalarse definitivamente en Milán para acompañar la carrera del futbolista y comenzar una nueva etapa juntos.

Su presente en Italia

Actualmente, Agustina Gandolfo combina su trabajo como creadora de contenido con distintos proyectos personales y empresariales.

En Milán abrió Coraje, un restaurante inspirado en la cocina argentina y mediterránea, mientras continúa colaborando con importantes marcas internacionales de moda y bienestar.

Además, retomó su formación académica y comenzó a estudiar Nutrición de manera remota, una carrera muy relacionada con el estilo de vida saludable que comparte diariamente con sus millones de seguidores.

Junto a Lautaro Martínez formó una familia con sus hijos Nina y Theo, y suele mostrar en sus redes sociales parte de su rutina, entre viajes, entrenamientos, compromisos laborales y momentos familiares.

Las imágenes de su juventud volvieron a despertar el interés de sus seguidores porque reflejan el recorrido de una joven mendocina que, años después, terminaría convirtiéndose en una de las figuras argentinas con mayor presencia en las redes sociales y en una de las grandes compañeras de la Selección argentina.