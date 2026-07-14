Claudia Villafañe reveló el secreto detrás de la camiseta que Maradona usó ante Inglaterra en el Mundial 86

A pocas horas de la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra en el Mundial 2026, Claudia Villafañe sorprendió al mostrar la histórica camiseta que Diego Maradona utilizó en el recordado partido de México 1986 y compartió una historia poco conocida sobre esa icónica casaca.

Invitada a La cocina rebelde (eltrece), la mamá de Dalma y Gianina se quitó el saco y dejó al descubierto la camiseta azul que vistió el capitán argentino en aquel inolvidable encuentro frente a Inglaterra. "Primero quiero que la cámara vea que está manchada. Es la original", destacó Jimena Monteverde al verla.

Villafañe explicó cómo surgió esa camiseta que quedó grabada para siempre en la historia del fútbol. "Esto fue en México '86. Argentina tenía que usar la camiseta suplente porque Inglaterra jugaba con la blanca, pero no había suficientes. Fueron a buscar a Ciudad de México y lo único que encontraron de la marca de la Selección fue este modelo", recordó.

Además, reveló un detalle desconocido sobre su confección. "Tiene dos tonos de azul, el número es plateado y los escudos no estaban bordados. Las mismas mujeres que trabajaban en la concentración, las que cocinaban y limpiaban, cosieron los escudos a mano como pudieron", contó.

La empresaria también destacó el valor simbólico que adquirió esa camiseta tras el triunfo argentino. "Fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos ese partido. Ahora la Selección también eligió jugar de azul contra Inglaterra. Obviamente será otro modelo, pero no será la clásica celeste y blanca", señaló.

No es la primera vez que Claudia Villafañe comparte recuerdos de aquel Mundial. A comienzos de junio, en la previa del inicio de la Copa del Mundo 2026, ya había llevado al programa otra de las camisetas utilizadas por Maradona en México '86, al recordar que este año se cumplen 40 años de la conquista del segundo título mundial de la Argentina.