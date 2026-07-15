Alexis Mac Allister, a horas de la semifinal con Inglaterra

La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 ya comenzó y, como suele ocurrir cada vez que ambos seleccionados se enfrentan, los recuerdos del histórico duelo de México 1986 vuelven a cobrar protagonismo. En ese contexto, Alexis Mac Allister habló sobre la influencia que sigue teniendo Diego Maradona en el fútbol argentino y dejó un mensaje cargado de admiración.

"Inspirarse en lo que hizo Diego es muy difícil. Quizás solo Leo (Messi) puede hacer algo parecido a lo que él hizo dentro de una cancha", expresó el mediocampista del Liverpool durante la conferencia de prensa.

Sin embargo, el volante reconoció que las imágenes de aquella histórica victoria siguen siendo una fuente de motivación para el plantel.

"En estos días empiezan a aparecer muchos videos del Mundial del 86 y, obviamente, ayudan. Ese equipo representa muchísimo para nuestro país y ojalá podamos lograr algo parecido a lo que consiguieron ellos", afirmó.

Un partido especial para los argentinos que juegan en la Premier League

El cruce ante Inglaterra también tendrá un condimento particular para varios integrantes de la Selección que militan en la Premier League, como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y el propio Mac Allister.

Pese a compartir el día a día con futbolistas ingleses, el mediocampista dejó en claro que el compromiso trasciende cualquier vínculo de clubes.

"Es una semifinal del Mundial y eso significa muchísimo. Todos soñamos con jugar la final. Somos argentinos, amamos representar a nuestro país y queremos hacerlo de la mejor manera", sostuvo.

Confianza plena en la idea de Scaloni

Al analizar al conjunto dirigido por Thomas Tuchel, Mac Allister destacó la calidad individual de Inglaterra, aunque remarcó que la Selección Argentina no modificará su identidad por el rival que tendrá enfrente.

"Tienen jugadores de mucha jerarquía y acostumbrados a disputar partidos importantes", reconoció.

Aun así, el volante transmitió tranquilidad y confianza en el trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

"Nosotros tenemos una idea muy clara y no la vamos a cambiar. Esperamos hacer un gran partido", concluyó.

Con ese mensaje, Mac Allister dejó en evidencia que el campeón del mundo afrontará una nueva semifinal con la misma convicción que lo llevó a conquistar Qatar 2022: respetando al rival, pero confiando plenamente en su estilo de juego.