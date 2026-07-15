El adiós de la pareja del futbolista sudafricano que murió tras jugar el Mundial

La muerte de Jayden Adams, mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección de Sudáfrica, sigue generando una profunda conmoción en el mundo del fútbol. Mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias de su fallecimiento, el mensaje que compartió su pareja en las redes sociales emocionó a miles de personas y rápidamente se volvió viral.

Aqueelah Chloe Adendorf, madre de una de las hijas del futbolista, publicó una extensa carta de despedida en la que recordó la relación que mantuvieron y expresó el enorme vacío que dejó la partida del jugador.

En su publicación, la joven describió a Adams como "el amor de su vida", "su mejor amigo" y "su mayor apoyo", además de prometer que mantendrá vivo su recuerdo junto a sus hijos.

El emotivo mensaje de despedida

“Tu ausencia se sentirá para siempre, pero te prometo que siempre estaré ahí para tus hijas y tu pequeño. Haré todo lo posible para que nunca les falte tu amor”, escribió al comienzo del mensaje.

Luego continuó con palabras cargadas de emoción: “No existen palabras para describir el dolor que siento. Descansá en paz, mi amor”.

La despedida también incluyó un agradecimiento por los momentos compartidos durante su relación.

“Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada instante que vivimos juntos. No solo fuiste el amor de mi vida, también fuiste mi compañero y mi sostén en todo momento”, expresó.

Finalmente, cerró con un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Una parte de mi corazón se fue con vos y voy a llevar tu amor conmigo para siempre. Hasta que volvamos a encontrarnos, voy a extrañarte todos los días. Descansá en paz, mi ángel. Te amaré por toda la eternidad”.

La investigación por la muerte de Jayden Adams

Por el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento del futbolista. Aunque en las últimas horas comenzaron a circular diferentes versiones, el entorno de Adams optó por mantener silencio y pidió respeto mientras avanza la investigación.

La noticia causó un fuerte impacto en Sudáfrica, ya que el volante atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Tras destacarse en Stellenbosch FC, dio el salto al Mamelodi Sundowns, donde se consolidó como una de las principales figuras del equipo, además de ganarse un lugar en la selección sudafricana gracias a sus buenas actuaciones durante el Mundial 2026.