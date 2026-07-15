Diego Giuliano prepara su carrera hacia 2027 y analiza reunirse con Cristina Kirchner

El diputado nacional Diego Giuliano comenzó a delinear una estrategia para posicionarse como uno de los referentes del peronismo santafesino con vistas a las elecciones provinciales de 2027. Entre los movimientos que evalúa figura una posible visita a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque desde el Frente Renovador aseguran que todavía no hubo gestiones formales para concretar el encuentro, consideran que la reunión podría realizarse una vez que la Legislatura de Santa Fe defina la reforma electoral que establecerá las reglas para los próximos comicios provinciales.

Un gesto político de cara al nuevo escenario

En el entorno de Giuliano entienden que una visita a la exmandataria sería un paso natural dentro del proceso de construcción de una candidatura a la Gobernación.

La posibilidad cobra relevancia en un contexto donde Cristina Fernández de Kirchner permanece bajo arresto domiciliario y las visitas a su residencia están sujetas a autorización judicial y a un régimen específico de horarios y cantidad de personas.

El lanzamiento de su candidatura

Mientras espera la definición de la reforma electoral, Giuliano avanza en la preparación de su desembarco formal en la carrera por la Gobernación.

El dirigente planea presentar un libro de su autoría que abordará el proceso de reforma constitucional en Santa Fe y, al mismo tiempo, expondrá una propuesta de gobierno para la provincia.

Desde su entorno sostienen que la publicación servirá como punto de partida para instalar públicamente su proyecto político una vez que se conozcan las nuevas reglas electorales.

La apuesta por la unidad del peronismo

A diferencia de otros dirigentes del justicialismo santafesino, Giuliano intenta mantenerse al margen de las disputas internas que atraviesan al partido.

Su discurso apunta a promover la unidad del peronismo y construir consensos entre los distintos sectores, manteniendo diálogo con referentes de diferentes espacios que integran el movimiento justicialista.

La intención es llegar a 2027 con una propuesta unificada que pueda competir por el gobierno provincial frente al oficialismo encabezado por Maximiliano Pullaro.

Massa vuelve a aparecer en el horizonte

En paralelo, el Frente Renovador santafesino observa con atención el regreso de Sergio Massa al escenario político nacional y considera que podría volver a desempeñar un papel central en las próximas elecciones presidenciales.

Dirigentes cercanos a Giuliano sostienen que el exministro de Economía reúne experiencia para afrontar un contexto económico complejo y creen que su figura podría volver a ocupar un lugar destacado en la política nacional.

En ese marco, el espacio busca articular un proyecto provincial alineado con esa visión y ofrecer una alternativa al rumbo que actualmente impulsa el gobierno de Santa Fe, con la mirada puesta en el proceso electoral de 2027.