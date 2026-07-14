Nuevo apagón masivo deja a Cuba sin electricidad y profundiza la crisis energética

Cuba volvió a sufrir un colapso total de su Sistema Eléctrico Nacional (SEN), dejando sin suministro eléctrico a gran parte del país. La interrupción del servicio se produjo este martes a las 11:05, hora local, según informó la Unión Eléctrica (UNE).

Se trata del quinto apagón general registrado en la isla durante 2026, mientras las autoridades aún no dieron a conocer las causas que provocaron la desconexión completa del sistema.

La falla se suma a una crisis energética que se ha profundizado en los últimos años y que mantiene a la población enfrentando cortes de electricidad cada vez más frecuentes y prolongados.

Durante la última semana, el país ya había experimentado otros dos apagones de alcance nacional luego de distintos colapsos del Sistema Electroenergético Nacional, lo que evidencia la fragilidad de la infraestructura eléctrica.

El proceso para recuperar el suministro suele demandar varias horas e incluso días. Para restablecer el funcionamiento del sistema, los técnicos deben poner en marcha primero las fuentes de generación que pueden arrancar de forma autónoma, como centrales hidroeléctricas, parques solares y motores de generación distribuida.

A partir de esa energía inicial, se alimentan progresivamente distintos sectores de la red hasta alcanzar la potencia necesaria para reiniciar las centrales termoeléctricas, que constituyen la principal fuente de generación eléctrica del país.

La prolongada crisis energética que atraviesa Cuba responde a una combinación de factores, entre ellos el deterioro de la infraestructura, la escasez de combustible y las dificultades para garantizar el abastecimiento energético, una situación que se agravó durante los últimos años y continúa afectando tanto a la actividad económica como a la vida cotidiana de millones de cubanos.