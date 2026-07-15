Irán amenaza con ampliar el bloqueo energético y crece el temor por un nuevo salto del precio del petróleo

La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que Irán advirtiera que podría extender las restricciones sobre las rutas estratégicas de exportación de energía, en medio del recrudecimiento del conflicto con Estados Unidos y del aumento de las operaciones militares en la región.

La advertencia llegó después del cierre del estrecho de Ormuz y de la reanudación del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes, una medida que volvió a elevar la preocupación por el abastecimiento mundial de petróleo y gas.

El mensaje fue difundido por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a través de un comunicado oficial, en el que aseguró que las exportaciones energéticas de la región "serán para todos o para nadie", dejando abierta la posibilidad de ampliar las acciones sobre otros corredores marítimos de importancia estratégica.

Crece la preocupación por Bab el-Mandeb

Especialistas en geopolítica consideran que la amenaza podría extenderse hasta el estrecho de Bab el-Mandeb, un paso marítimo clave que conecta el Mar Rojo con el golfo de Adén y por donde circula una parte significativa del comercio internacional, además de importantes cargamentos de petróleo provenientes de Arabia Saudita.

Según distintos análisis, Teherán podría apoyarse en los rebeldes hutíes de Yemen para ejercer presión sobre esa vía de navegación, lo que ampliaría considerablemente el alcance de la crisis y afectaría nuevas rutas del comercio global.

Los hutíes elevan el tono

La posibilidad de un bloqueo adicional tomó fuerza luego de que un dirigente hutí manifestara que el grupo está preparado para impedir el tránsito por Bab el-Mandeb si Arabia Saudita mantiene sus operaciones militares sobre territorio yemení.

De acuerdo con estimaciones difundidas desde medios iraníes, una interrupción en esa ruta podría provocar un fuerte impacto sobre el mercado energético internacional y llevar el precio del barril de petróleo hasta valores cercanos a los 200 dólares.

Escalada militar en la región

La tensión también aumentó tras el lanzamiento de misiles por parte de los hutíes contra Arabia Saudita. El grupo acusó al reino saudita de atacar un aeropuerto bajo su control, un hecho que puso fin a una tregua que se había mantenido durante cuatro años entre ambas partes.

Con el conflicto entre Estados Unidos e Irán intensificándose, las amenazas sobre las principales rutas marítimas del mundo y la reactivación de los enfrentamientos en Yemen, los mercados internacionales siguen de cerca una crisis que podría tener fuertes consecuencias sobre el suministro energético y la economía global.