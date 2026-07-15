Nueva escalada entre Estados Unidos e Irán: bombardeos, bloqueo naval y tensión máxima en el estrecho de Ormuz

La crisis entre Estados Unidos e Irán volvió a agravarse este miércoles luego de que las fuerzas estadounidenses lanzaran una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes, pocas horas después de restablecer el bloqueo naval sobre los puertos del país persa. La decisión marca un fuerte recrudecimiento del conflicto y deja prácticamente sin efecto la tregua que ambas partes habían mantenido durante las últimas semanas.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que la operación tuvo como objetivo reducir la capacidad militar iraní para amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Según el parte oficial, durante una ofensiva de aproximadamente 90 minutos fueron empleados misiles de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos destinados al almacenamiento y lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb. Las autoridades militares estadounidenses difundieron además imágenes del operativo.

Nuevos ataques sobre instalaciones militares

La ofensiva se produjo apenas horas después de otra operación de gran escala desarrollada durante la noche. En esa misión participaron aviones de combate, drones y unidades navales que atacaron decenas de objetivos estratégicos dentro del territorio iraní.

Entre los blancos alcanzados se encontraba un cuartel de la 388ª Brigada de Infantería Mecanizada, ubicado en la provincia de Sistán y Baluchistán. De acuerdo con información difundida por autoridades iraníes, el ataque dejó al menos siete militares muertos y más de 260 personas heridas en distintos puntos del país.

La reanudación de bombardeos durante el día, una modalidad poco habitual en este tipo de operaciones, refleja el incremento del ritmo de las acciones militares y el endurecimiento de la estrategia estadounidense.

Se rompe la tregua

El regreso del bloqueo naval representa un cambio importante en el escenario regional. Estados Unidos había impuesto esa medida en abril, aunque posteriormente la suspendió tras un acuerdo temporal que permitió frenar los enfrentamientos y abrir una instancia de negociación sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, las conversaciones no lograron avances concretos y las diferencias en torno al control y la seguridad del estrecho de Ormuz terminaron por deteriorar el entendimiento. La decisión de Washington de restablecer el bloqueo es interpretada como el fin de hecho de aquel acuerdo.

Irán responde con amenazas y ataques

La reacción de Teherán no tardó en llegar. La Guardia Revolucionaria advirtió que, si continúa la presión estadounidense, las exportaciones energéticas de Oriente Medio podrían verse seriamente afectadas.

En paralelo, Irán aseguró haber lanzado ataques con misiles y drones contra Bahréin, Kuwait y Jordania, tres países que albergan instalaciones militares estadounidenses.

Las autoridades de Bahréin y Kuwait activaron alertas de defensa ante la detección de proyectiles, mientras que Jordania informó que sus sistemas antiaéreos lograron interceptar tres misiles iraníes antes de que alcanzaran su territorio.

Con ambos países intensificando sus operaciones militares y elevando el tono de sus amenazas, la situación en Medio Oriente atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión, con riesgos crecientes para la estabilidad regional y para el comercio internacional que depende del estratégico paso por el estrecho de Ormuz.