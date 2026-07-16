Florencia López cuestionó el proyecto para derogar la Ley de Tierras y advirtió sobre sus efectos en la soberanía

Florencia López rechazó el proyecto que propone derogar la Ley de Tierras.

La senadora advirtió que la iniciativa podría facilitar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros sin las restricciones actuales.

La legisladora sostuvo que la reforma pondría en riesgo la soberanía sobre recursos naturales y zonas estratégicas.

También recordó que un intento previo de modificar la normativa mediante un decreto quedó suspendido por decisión judicial.

López consideró que el oficialismo tendrá dificultades para reunir los votos necesarios en el Senado.

El debate parlamentario volverá a poner en discusión el equilibrio entre las inversiones y la protección del territorio nacional.

La senadora nacional Florencia López, integrante de Unión por la Patria, expresó un fuerte rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para derogar la Ley de Tierras y eliminar las restricciones que actualmente limitan la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros. La legisladora sostuvo que la iniciativa comprometería la soberanía nacional y el control sobre recursos naturales considerados estratégicos.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista radial, en la que López cuestionó el rumbo de la propuesta promovida por la administración de Javier Milei y consideró que la eventual eliminación de la normativa vigente abriría la posibilidad de una mayor extranjerización de la propiedad rural en la Argentina.

La Ley de Tierras establece actualmente que la titularidad de inmuebles rurales por parte de personas o empresas extranjeras no puede superar el 15% del total de las tierras rurales del país, además de fijar otros límites vinculados con la superficie y la localización de los inmuebles. Según la senadora, esas restricciones constituyen una herramienta destinada a preservar el control nacional sobre zonas estratégicas y recursos naturales.

En ese marco, López sostuvo que el proyecto oficial implicaría eliminar esos límites y permitir que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras rurales sin las restricciones actualmente previstas por la legislación.

La legisladora afirmó que la discusión adquiere especial relevancia en un contexto en el que distintos países fortalecen sus políticas de protección sobre recursos estratégicos y sostuvo que la Argentina no debería avanzar en sentido contrario. A su entender, una modificación de ese tipo podría afectar el control sobre áreas vinculadas con la producción agropecuaria, las reservas de agua, los ríos, los lagos y otros espacios considerados de interés nacional.

Durante la entrevista también recordó que el Gobierno ya había intentado avanzar sobre esta materia mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, aunque ese aspecto de la reforma quedó suspendido por una medida cautelar judicial. Según explicó, la nueva estrategia oficial consiste ahora en impulsar un proyecto de ley para alcanzar el mismo objetivo a través del Congreso.

En ese contexto, López formuló duras críticas hacia el Poder Ejecutivo y calificó la iniciativa como una política que, según su visión, favorece la pérdida de herramientas destinadas a resguardar el patrimonio territorial del país. Además, advirtió que la eliminación de las restricciones podría facilitar un proceso de concentración de tierras en manos extranjeras.

Pese a sus cuestionamientos, la senadora se mostró optimista respecto del futuro parlamentario del proyecto. Consideró que el oficialismo enfrentará dificultades para reunir los apoyos necesarios, especialmente en el Senado, donde los representantes de las provincias mantienen una relación directa con las problemáticas vinculadas a la propiedad de la tierra y la utilización de los recursos naturales.

Según manifestó, muchos legisladores provinciales deberán evaluar el impacto que una eventual reforma tendría sobre sus distritos, particularmente en aquellas jurisdicciones donde la producción agropecuaria y la administración del territorio constituyen temas centrales para las economías regionales.

López recordó además que en oportunidades anteriores iniciativas de características similares no lograron reunir el respaldo suficiente para avanzar en el Congreso. Por ese motivo, consideró que el debate volverá a encontrar resistencias cuando comience su tratamiento legislativo.

La senadora también señaló que numerosos países mantienen regulaciones destinadas a limitar la compra de tierras por parte de extranjeros y sostuvo que esas restricciones forman parte de políticas orientadas a preservar recursos estratégicos y garantizar la seguridad territorial.

En ese sentido, afirmó que la Argentina debe conservar mecanismos que permitan administrar el acceso a la propiedad rural y evitar que áreas de importancia económica, ambiental o geopolítica queden sujetas a procesos de adquisición sin controles específicos.

El proyecto impulsado por el Gobierno promete abrir un nuevo debate parlamentario sobre el alcance de la legislación vigente y sobre el equilibrio entre la promoción de inversiones, la protección de la propiedad privada y la preservación de la soberanía sobre los recursos naturales. Mientras el oficialismo busca avanzar con la reforma, distintos sectores de la oposición ya anticipan que plantearán objeciones durante su discusión en ambas cámaras del Congreso.