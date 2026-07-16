Vanina Biasi pidió informes sobre el gasto en campañas de "ley y orden" del Gobierno porteño

Vanina Biasi presentó un pedido de informes para conocer el gasto en las campañas oficiales de "ley y orden".

La iniciativa solicita comparar esos recursos con las partidas destinadas a salud, asistencia social y soluciones habitacionales.

El proyecto reclama detalles sobre los contratos celebrados con agencias de publicidad, medios y plataformas digitales.

También busca conocer los criterios utilizados por el Gobierno porteño para priorizar esas campañas institucionales.

La legisladora pidió información sobre la asistencia brindada a familias desalojadas y trabajadores informales afectados por operativos.

El debate vuelve a poner en discusión las prioridades presupuestarias y la estrategia comunicacional de la administración porteña.

La legisladora porteña Vanina Biasi, integrante del Frente de Izquierda, presentó un pedido de informes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que el Gobierno encabezado por Jorge Macri detalle los recursos destinados a las campañas oficiales identificadas con las consignas "La ciudad sin piquetes", "La ciudad sin manteros" y "La ciudad sin okupas". La iniciativa busca establecer cuánto dinero se utilizó para esas acciones de comunicación y compararlo con las partidas presupuestarias asignadas a áreas como salud, asistencia social y programas habitacionales.

El proyecto se inscribe en la discusión sobre las prioridades de la administración porteña en materia de gasto público y pone el foco en una de las principales estrategias de comunicación impulsadas por el Ejecutivo local, basada en las políticas de ordenamiento del espacio público y en los operativos contra cortes de calles, venta ambulante y ocupaciones ilegales.

Biasi sostuvo que mientras el Gobierno destina importantes recursos a campañas vinculadas con la seguridad y el control urbano, persisten dificultades en servicios esenciales y programas sociales. En ese sentido, cuestionó el estado de los centros de salud, la situación de los comedores comunitarios y la asistencia destinada a familias afectadas por desalojos.

A través de una publicación en la red social X, la legisladora afirmó que la administración porteña prioriza la difusión de mensajes de "ley y orden" por encima de políticas orientadas a atender necesidades básicas de la población. En ese marco, reclamó que el jefe de Gobierno informe públicamente cuánto dinero fue destinado a esas campañas y cuál fue la inversión realizada en salud, asistencia social y soluciones habitacionales.

El pedido de informes establece que el Ejecutivo deberá responder, dentro del plazo previsto por la normativa legislativa, cuál fue el presupuesto asignado y efectivamente ejecutado para el diseño, producción, impresión, instalación y difusión de la cartelería oficial relacionada con esas consignas.

Asimismo, solicita un detalle de los pagos efectuados a agencias de publicidad, productoras audiovisuales, empresas proveedoras de mobiliario urbano, medios de comunicación y plataformas digitales que hayan participado en la elaboración o difusión de las campañas institucionales.

Otro de los ejes del proyecto apunta a conocer cuáles fueron los criterios utilizados por el Gobierno porteño para definir esas campañas como una prioridad dentro de la política comunicacional de la Ciudad. Para Biasi, la estrategia oficial responde a una visión que, según sostuvo, promueve el endurecimiento de las políticas de control sobre determinados sectores sociales y estigmatiza la protesta, la venta ambulante y las situaciones de vulnerabilidad.

La legisladora también solicitó información sobre las medidas implementadas para asistir a las personas afectadas por desalojos y por los operativos de recuperación del espacio público. En particular, requirió datos sobre los programas dirigidos a niños, adolescentes, adultos mayores y familias que debieron abandonar los inmuebles intervenidos por las autoridades.

En relación con los trabajadores informales, el proyecto busca conocer si existen políticas específicas destinadas a facilitar su inserción laboral luego de los procedimientos realizados contra la venta ambulante y cuál fue el presupuesto destinado a esas iniciativas.

La propuesta incorpora además un cuadro comparativo entre los fondos asignados a las campañas institucionales y los recursos destinados a distintas políticas públicas consideradas de interés social. Entre ellas figuran los programas de vacunación, prevención de enfermedades, salud sexual y reproductiva, asistencia alimentaria y campañas de prevención de la violencia de género.

Con esta iniciativa, Biasi pretende que el Gobierno de la Ciudad exponga de manera detallada la distribución de los recursos públicos y permita evaluar el peso relativo de las campañas de comunicación respecto de otras áreas sensibles de la gestión. El pedido de informes deberá ser tratado en el ámbito de la Legislatura porteña, donde los distintos bloques podrán fijar posición sobre el alcance de la solicitud y la información requerida al Poder Ejecutivo.