Michel propuso que Massa construya un liderazgo para todo el peronismo y reclamó internas para definir candidaturas

Guillermo Michel afirmó que el peronismo debe volver a consolidarse como una alternativa de gobierno.

El diputado propuso que Sergio Massa construya un liderazgo que abarque a todo el movimiento justicialista.

También reclamó que las futuras candidaturas se definan mediante elecciones internas.

Michel sostuvo que primero debe debatirse un programa de gobierno y luego los nombres de los candidatos.

El legislador planteó la necesidad de impulsar una agenda federal que trascienda el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Además, destacó el desempeño de Massa como ministro de Economía, aunque consideró que el futuro del espacio debe apoyarse en un proyecto colectivo.

El diputado nacional Guillermo Michel planteó la necesidad de que el peronismo avance en un proceso de reorganización con una mirada federal, recupere su perfil como alternativa de gobierno y defina sus futuras candidaturas mediante elecciones internas. En ese marco, sostuvo que Sergio Massa debería ampliar su influencia política para ejercer un liderazgo que trascienda al Frente Renovador y abarque al conjunto del movimiento justicialista.

Las declaraciones fueron formuladas durante una entrevista radial, en la que el legislador de Unión por la Patria analizó el escenario político del espacio opositor y los desafíos que enfrenta de cara a los próximos procesos electorales. Según expresó, el principal objetivo del peronismo debe ser reconstruir una propuesta capaz de volver a disputar el poder, más allá de su actual rol como principal fuerza opositora.

Michel consideró que una parte importante de la sociedad identifica hoy al peronismo como una oposición al Gobierno nacional, aunque advirtió que esa condición no resulta suficiente para transformarse nuevamente en una opción competitiva para gobernar. En ese sentido, sostuvo que el espacio necesita debatir un programa de gobierno que contemple las realidades de todas las provincias y no concentre la discusión únicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Para el legislador, el fortalecimiento del peronismo debe apoyarse en una agenda federal que permita incorporar las distintas demandas regionales y elaborar propuestas orientadas a resolver los problemas económicos y sociales del país. A su juicio, ese debate programático debe anteceder a la definición de los nombres que representarán al espacio en las próximas elecciones.

Uno de los ejes centrales de su planteo fue el mecanismo para seleccionar a los futuros candidatos. Michel defendió la realización de elecciones internas y sostuvo que la unidad partidaria no debe impedir la competencia democrática dentro del movimiento.

Según explicó, la legitimidad de los dirigentes se fortalece cuando las candidaturas surgen de un proceso abierto de participación y no de acuerdos alcanzados entre un número reducido de referentes. En esa línea, cuestionó los esquemas de consenso que prescinden de la consulta a los afiliados y dirigentes, al considerar que el peronismo necesita renovar sus mecanismos de representación.

El diputado insistió en que la discusión interna debe priorizar la elaboración de un proyecto político antes que la definición de los liderazgos. Afirmó que el movimiento justicialista requiere una plataforma de gobierno clara y una conducción respaldada por el voto interno para recuperar la confianza de amplios sectores del electorado.

Durante la entrevista también fue consultado sobre el futuro político de Sergio Massa, con quien reconoció mantener un contacto frecuente, principalmente para intercambiar opiniones sobre la marcha de la economía. No obstante, aclaró que desconoce cuáles serán las decisiones electorales que adoptará el ex ministro de Economía y evitó especular sobre una eventual candidatura.

Pese a ello, dejó en claro cuál considera que debería ser el rol de Massa dentro del peronismo. En su opinión, el dirigente tiene condiciones para desempeñar un liderazgo que exceda los límites del Frente Renovador y contribuya a la reorganización de todo el espacio justicialista.

Michel evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que Massa compita por la Presidencia de la Nación o por un cargo en la provincia de Buenos Aires, aunque remarcó que cualquier definición deberá inscribirse dentro de un proceso político más amplio orientado a fortalecer al conjunto del peronismo.

En el tramo final de sus declaraciones, el legislador destacó la actuación de Massa cuando asumió el Ministerio de Economía durante la anterior administración nacional, al recordar que lo hizo en un contexto de marcada inestabilidad política y económica. Sin embargo, señaló que el futuro del peronismo no puede depender exclusivamente de una figura individual, sino de la capacidad del espacio para construir una propuesta de gobierno consistente y recuperar la confianza ciudadana.

Las definiciones de Michel se producen en un momento en que distintos sectores del justicialismo comienzan a debatir la reorganización partidaria y el perfil que adoptará la oposición en los próximos años, en un escenario atravesado por la búsqueda de nuevos liderazgos y la elaboración de un programa común.