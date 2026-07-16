El Gobierno convocará a una licitación internacional para explorar hidrocarburos en la Cuenca Argentina Norte

El Gobierno convocará a una licitación internacional para explorar hidrocarburos en el área CAN_200 de la Cuenca Argentina Norte.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 590/2026 y será ejecutada por la Secretaría de Energía.

La convocatoria surgió tras una manifestación de interés presentada por Challenger Energy Group PLC.

El adjudicatario podrá obtener posteriormente una concesión de explotación si los resultados exploratorios son favorables.

El decreto autoriza la inclusión de tribunales arbitrales internacionales para resolver eventuales controversias.

La norma preserva la inmunidad de ejecución sobre las reservas del Banco Central y otros bienes estratégicos del Estado.

El Gobierno nacional instruyó a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía a poner en marcha un concurso público internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, dentro del ámbito costa afuera de la Plataforma Continental Argentina. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 590/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y forma parte de la estrategia oficial para promover nuevas inversiones en el sector energético.

La convocatoria se originó a partir de una manifestación de interés presentada por la empresa Challenger Energy Group PLC, que en febrero de 2025 solicitó autorización para explorar un área de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional. En lugar de otorgar directamente el permiso, el Poder Ejecutivo resolvió abrir un proceso competitivo de alcance internacional para que otras compañías también puedan presentar ofertas.

Con esta medida, el Gobierno busca ampliar la participación de empresas especializadas en exploración offshore y generar condiciones de competencia para la adjudicación del área, en línea con la política energética orientada a incrementar la producción de hidrocarburos y potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en el mar argentino.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que la exploración costa afuera constituye una etapa esencial para determinar el potencial hidrocarburífero de la Plataforma Continental Argentina y avanzar en el desarrollo de nuevos yacimientos. Asimismo, destaca que la expansión de esta actividad puede contribuir al crecimiento de la producción energética, a la generación de inversiones y a la creación de empleo.

La norma también recuerda la experiencia del Concurso Público Internacional Costa Afuera N.º 1, realizado en 2018, que permitió adjudicar distintas áreas marítimas e impulsar la participación de empresas internacionales interesadas en desarrollar proyectos de exploración en aguas argentinas.

A partir de la entrada en vigencia del decreto, la Secretaría de Energía será la autoridad encargada de llevar adelante todo el procedimiento licitatorio. Entre sus funciones se encuentra la elaboración y aprobación del pliego de bases y condiciones, la organización del concurso, la evaluación de las propuestas y la adjudicación del permiso de exploración al oferente que resulte seleccionado.

El decreto también faculta al organismo a otorgar, en caso de verificarse resultados favorables durante la etapa exploratoria y cumplirse los requisitos establecidos por la legislación vigente, la correspondiente concesión de explotación para el desarrollo comercial del área.

Como ocurre con el resto de las concesiones hidrocarburíferas, el adjudicatario deberá abonar regalías sobre la producción que eventualmente obtenga. El porcentaje y las condiciones de liquidación serán determinados conforme a la normativa aplicable y a las disposiciones específicas que se incorporen al pliego del concurso.

Uno de los aspectos que incorpora la nueva normativa es la posibilidad de incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor de tribunales arbitrales internacionales para resolver controversias que pudieran surgir durante la ejecución de los permisos de exploración o de las futuras concesiones de explotación.

El decreto establece que esos tribunales deberán tener sede en países adheridos a la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, una herramienta habitualmente utilizada en contratos internacionales de inversión para ofrecer mecanismos de resolución de conflictos aceptados por las partes.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo aclaró expresamente que esa posibilidad no implica una renuncia de la República Argentina a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes considerados estratégicos. Entre ellos se encuentran las reservas internacionales del Banco Central, los bienes del dominio público del Estado, los activos afectados a la prestación de servicios públicos esenciales, los bienes diplomáticos y militares, así como aquellos que integran el patrimonio cultural de la Nación.

La decisión se enmarca en la estrategia oficial de promover inversiones de largo plazo en el sector energético, considerado uno de los principales motores para incrementar las exportaciones y fortalecer el ingreso de divisas. En ese contexto, el desarrollo de nuevas áreas offshore aparece como una de las apuestas del Gobierno para ampliar la producción de hidrocarburos más allá de los yacimientos convencionales y no convencionales actualmente en explotación.

Con la apertura del proceso licitatorio, comenzará una nueva etapa para la exploración en la Cuenca Argentina Norte, una región sobre la que el Gobierno mantiene expectativas respecto de su potencial geológico y de su capacidad para atraer inversiones internacionales destinadas al desarrollo energético del país.