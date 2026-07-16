La desaceleración de la inflación amplía el margen del dólar dentro de la banda cambiaria

La inflación de junio fue de 1,9%, acumuló 16,8% en el semestre y alcanzó 33,5% interanual.

El dato del IPC elevará el techo de la banda cambiaria hasta $1.879,92 durante agosto.

El dólar mayorista continúa operando con una amplia distancia respecto del límite superior fijado por el Banco Central.

Desde enero, la actualización de la banda depende de la inflación publicada por el INDEC con dos meses de rezago.

El Banco Central acumula más de 11.400 millones de dólares en compras durante 2026 y más de 120 ruedas consecutivas con saldo positivo.

Las proyecciones del REM anticipan que el tipo de cambio seguirá por debajo del techo de la banda durante los próximos meses.

La inflación de junio volvió a ubicarse por debajo del 2% y consolidó el proceso de desaceleración de los precios que viene registrándose durante 2026. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,9% en el sexto mes del año, acumuló un incremento de 16,8% en el primer semestre y alcanzó una variación interanual de 33,5%, según los datos oficiales. Al mismo tiempo, el resultado tendrá un impacto directo sobre la evolución de la banda cambiaria administrada por el Banco Central (BCRA), ya que determinará el ajuste de sus límites durante agosto.

Con el nuevo dato de inflación, el techo de la banda cambiaria pasará de los $1.844,87 previstos para el cierre de julio a $1.879,92 al finalizar agosto. Hasta entonces, el límite superior continuará incrementándose diariamente de acuerdo con el cronograma establecido por la autoridad monetaria. Para este martes 14 de julio se ubica en $1.823,96 y alcanzará los $1.844,87 el último día hábil del mes.

En ese contexto, el dólar mayorista continúa operando con una distancia considerable respecto del límite superior de la banda. Tras cerrar en $1.486,05, la cotización mantiene un margen cercano al 23% respecto del techo vigente, una diferencia que otorga al mercado cambiario un amplio espacio de fluctuación antes de que resulte necesaria una intervención del Banco Central mediante la venta de reservas.

El esquema cambiario vigente comenzó a modificarse en enero de este año, cuando el Gobierno abandonó la actualización automática del 1% mensual para los límites de la banda y adoptó un mecanismo vinculado a la evolución de la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con un rezago de dos meses. De esta manera, el dato correspondiente a junio determina el recorrido de agosto, mientras que la inflación de julio definirá la actualización prevista para septiembre.

Otra de las particularidades del sistema es que el ajuste mensual no se aplica de manera inmediata, sino que se distribuye diariamente a lo largo del mes hasta completar la variación correspondiente. Bajo este mecanismo, el tipo de cambio puede desplazarse libremente dentro de la banda, mientras que el Banco Central únicamente debe intervenir cuando la cotización alcanza el límite superior, utilizando reservas para impedir que el dólar supere ese valor.

El incremento del techo implica, por lo tanto, que la autoridad monetaria contará con un margen mayor antes de verse obligada a intervenir en el mercado cambiario. Paralelamente, conserva la posibilidad de continuar adquiriendo divisas mientras el tipo de cambio permanezca dentro de la banda de flotación.

En materia de reservas, el Banco Central acumuló durante 2026 compras por más de 11.400 millones de dólares y superó las 120 ruedas consecutivas con saldo positivo en sus intervenciones. Sin embargo, ese desempeño no se refleja íntegramente en el stock de reservas brutas, que se mantiene en torno a los 48.000 millones de dólares debido al impacto de los pagos de deuda, las variaciones de valuación de activos y los movimientos vinculados con los encajes bancarios.

Las expectativas del mercado continúan alineadas con un escenario de inflación moderada para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una inflación de 2% para julio y de 1,8% tanto para agosto como para septiembre. De concretarse esas previsiones, el techo de la banda cambiaria ascendería a $1.917,52 a fines de septiembre, llegaría a $1.952,04 durante octubre y alcanzaría los $1.987,18 al cierre de noviembre.

No obstante, esos valores continúan siendo estimaciones sujetas a la evolución efectiva de la inflación. Cada actualización dependerá de los datos oficiales que publique el INDEC, por lo que cualquier aceleración o desaceleración de los precios podría modificar la trayectoria prevista para la banda cambiaria.

En cuanto al tipo de cambio, el REM estima un dólar mayorista promedio de $1.482 para julio, $1.513 en agosto, $1.548 en septiembre, $1.589 en octubre y $1.621 en noviembre. Incluso para diciembre, cuando la mediana de las proyecciones ubica la cotización en $1.673, el valor esperado permanece por debajo del techo proyectado de la banda, lo que sugiere que, de mantenerse las actuales condiciones macroeconómicas, el Banco Central conservaría un amplio margen operativo para administrar el mercado cambiario.