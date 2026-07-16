Larroque afirmó que Kicillof busca "defender a los bonaerenses" y construir una alternativa al Gobierno nacional

Andrés Larroque afirmó que Axel Kicillof prioriza la defensa de los bonaerenses y la construcción de una alternativa política.

El ministro destacó el incremento de la inversión destinada al Servicio Alimentario Escolar.

Según el funcionario, el 90% del presupuesto de su cartera se destina actualmente a políticas alimentarias.

Larroque advirtió que aumentó la asistencia a sectores medios, adultos mayores y personas que antes no concurrían a comedores comunitarios.

También señaló que la demanda alimentaria creció con fuerza en el interior de la provincia de Buenos Aires.

El ministro cuestionó la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional y aseguró que el peronismo competirá bajo cualquier sistema.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, aseguró que la gestión encabezada por Axel Kicillof concentra sus esfuerzos en afrontar el deterioro de la situación social y, al mismo tiempo, en construir una alternativa política frente al Gobierno nacional. El funcionario sostuvo que las políticas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei profundizaron la demanda de asistencia alimentaria y modificaron el perfil de las personas que recurren a los programas sociales en el territorio bonaerense.

Durante una entrevista radial, Larroque explicó que el gobernador fijó como principal objetivo de su administración la protección de los habitantes de la provincia en un contexto económico que, según consideró, obliga al Estado provincial a reforzar permanentemente sus políticas sociales.

El ministro afirmó que la Provincia incrementó significativamente los recursos destinados a la asistencia, aunque reconoció que el escenario económico nacional limita el alcance de esos esfuerzos. En ese sentido, señaló que la administración bonaerense continúa ampliando las partidas presupuestarias para sostener programas vinculados con la alimentación, la asistencia comunitaria y el acompañamiento a los sectores más vulnerables.

Entre las medidas destacadas, Larroque mencionó el aumento del 15% en la inversión destinada al Servicio Alimentario Escolar (SAE), incremento que se suma a actualizaciones anteriores y lleva la recomposición acumulada del programa a casi el 50% en lo que va del año. Según indicó, el sistema alcanza actualmente a unos 2,5 millones de estudiantes que reciben desayuno, almuerzo o merienda en establecimientos educativos de la provincia, con una inversión mensual superior a los 70.000 millones de pesos.

Al referirse a la situación alimentaria, el funcionario aseguró que el problema del hambre continúa presente y explicó que la creciente demanda obligó a modificar las prioridades presupuestarias de su cartera. En ese marco, sostuvo que cerca del 90% de los recursos administrados por el ministerio se destinan actualmente a políticas alimentarias.

De acuerdo con Larroque, esta realidad redujo considerablemente la posibilidad de financiar otros programas sociales que anteriormente compartían recursos con la asistencia alimentaria. Según explicó, el contexto económico llevó a concentrar la mayor parte del presupuesto en garantizar el acceso a los alimentos para los sectores más afectados.

El ministro también describió cambios en el perfil de quienes concurren a los comedores comunitarios. Indicó que comenzaron a acercarse personas que históricamente no recurrían a este tipo de asistencia, entre ellas numerosos adultos mayores y varones que anteriormente resolvían sus necesidades mediante otras alternativas.

Asimismo, expresó preocupación por el crecimiento de la demanda proveniente de sectores medios que, según afirmó, atraviesan un proceso de deterioro económico y comenzaron a requerir ayuda alimentaria. A su juicio, este fenómeno refleja el impacto que la pérdida del poder adquisitivo tiene sobre segmentos de la población que hasta hace poco permanecían fuera de los programas de asistencia.

Otro de los aspectos señalados por el funcionario fue el incremento de las necesidades sociales en el interior bonaerense. Según manifestó, en distintas localidades pequeñas la demanda de alimentos se multiplicó en los últimos meses y comenzaron a registrarse situaciones de personas viviendo en la vía pública, una problemática que, afirmó, anteriormente no formaba parte de la realidad cotidiana de esos municipios.

En el plano político, Larroque también se refirió a la propuesta del Gobierno nacional de introducir modificaciones en el sistema electoral, entre ellas la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El ministro interpretó esa iniciativa como una respuesta al contexto económico y sostuvo que el oficialismo busca mejorar sus perspectivas electorales mediante cambios en las reglas de competencia.

No obstante, aseguró que el peronismo está dispuesto a participar en los próximos comicios cualquiera sea el sistema finalmente vigente y sostuvo que el espacio político al que pertenece se encuentra preparado para afrontar el proceso electoral bajo las condiciones que establezca la legislación.

Las declaraciones del ministro se producen mientras la provincia de Buenos Aires continúa reforzando sus programas de asistencia social y alimentaria, en un escenario marcado por el incremento de la demanda en los sectores más vulnerables y por el debate político en torno al rumbo económico y las futuras reformas institucionales impulsadas por el Gobierno nacional.