Paritarias en Santa Fe: el Gobierno presenta su oferta salarial y crece la expectativa de los gremios

El Gobierno de Santa Fe volverá este martes a la mesa de negociaciones con los gremios estatales y docentes para presentar la propuesta salarial correspondiente al segundo semestre del año, en una instancia que será determinante para definir el rumbo de las paritarias.

Las conversaciones se reanudaron la semana pasada con una primera ronda de reuniones entre funcionarios provinciales y representantes sindicales. Ahora, superada esa etapa inicial, se espera que el Ejecutivo dé a conocer una oferta concreta para los próximos meses.

El debate por el poder adquisitivo

Uno de los principales puntos de discusión gira en torno al balance del primer semestre y al impacto que tuvieron los aumentos otorgados frente a la inflación.

Mientras los gremios docentes sostienen que los salarios perdieron capacidad de compra durante ese período, desde la administración provincial afirman que el análisis debe contemplar otros componentes además de los porcentajes de incremento.

Según la visión oficial, herramientas como los mínimos garantizados y distintos suplementos salariales permitieron que los trabajadores con menores ingresos mantuvieran, e incluso en algunos casos mejoraran, su poder adquisitivo.

La propuesta que prepara la Provincia

Aunque el Gobierno no adelantó los porcentajes que incluirá la oferta, trascendió que uno de los ejes será mantener el sistema de mínimos garantizados, mecanismo utilizado en acuerdos anteriores para asegurar un piso de incremento mediante sumas fijas.

Desde la Casa Gris consideran que esta modalidad protege especialmente a los empleados de categorías bajas e intermedias y podría volver a ocupar un lugar central en la nueva propuesta.

Otro objetivo del Ejecutivo es alcanzar un acuerdo que abarque todo el segundo semestre, evitando nuevas convocatorias paritarias antes de finalizar el año.

Los reclamos sindicales

Del lado gremial, los sindicatos estatales manifestaron predisposición a seguir analizando el esquema de mínimos garantizados, aunque también esperan mejoras que permitan recomponer el salario frente al aumento del costo de vida.

En el caso de los docentes, algunos referentes plantearon públicamente la necesidad de un incremento cercano al 35%, una cifra que por el momento no obtuvo respuesta oficial.

Además de la cuestión salarial, las organizaciones sindicales volvieron a expresar su malestar por la modalidad que tuvieron las últimas negociaciones, ya que en varias oportunidades las paritarias concluyeron sin acuerdo y los incrementos fueron establecidos por decreto por parte del Gobierno provincial.

Con posiciones aún distantes, la reunión de este martes será clave para determinar si las partes logran acercar diferencias o si el conflicto vuelve a escalar durante la segunda mitad del año.