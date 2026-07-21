Unión por la Patria impulsa un reconocimiento en Diputados para la Selección argentina por el subcampeonato mundial

Unión por la Patria presentó un proyecto para reconocer a la Selección argentina en la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue impulsada por Jorge Chica y respaldada por Germán Martínez.

El proyecto expresa el beneplácito por el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026.

También propone felicitar al plantel, al cuerpo técnico y a la dirigencia de la AFA.

El reconocimiento destaca el compromiso y el desempeño del seleccionado durante toda la competencia.

La propuesta busca convertir el respaldo social al equipo en un reconocimiento institucional del Congreso.

El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados exprese un reconocimiento institucional a la Selección argentina de fútbol luego de su desempeño en el Mundial 2026, certamen en el que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni alcanzó la final y obtuvo el subcampeonato tras caer frente a España.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Jorge Chica, presidente de la Comisión de Deportes, y cuenta con el respaldo del titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. El proyecto busca que la Cámara baja manifieste formalmente su beneplácito por la campaña realizada por el seleccionado nacional y destaque el compromiso demostrado por jugadores, cuerpo técnico y dirigentes durante toda la competencia.

El reconocimiento fue presentado pocas horas después de la final del Mundial y se enmarca en las numerosas expresiones de respaldo que surgieron desde distintos sectores de la política y de la sociedad hacia el equipo argentino, que volvió a disputar el partido decisivo de una Copa del Mundo luego de la consagración obtenida en Qatar 2022.

A través de sus redes sociales, Chica confirmó la presentación de la iniciativa y destacó el desempeño deportivo del plantel argentino a lo largo del torneo. En su mensaje sostuvo que el pueblo argentino se siente orgulloso del esfuerzo realizado por el equipo y valoró la entrega demostrada en cada uno de los encuentros disputados durante la competencia.

Como presidente de la Comisión de Deportes, el legislador explicó que el proyecto pretende traducir ese reconocimiento popular en una manifestación institucional por parte de la Cámara de Diputados, poniendo en valor la representación deportiva del país en el máximo certamen internacional de fútbol.

El texto de la resolución propone que la Cámara exprese su beneplácito por la obtención del subcampeonato mundial alcanzado por el seleccionado mayor masculino en la Copa Mundial de la FIFA 2026, desarrollada en Estados Unidos, México y Canadá.

Asimismo, el proyecto plantea felicitar formalmente al plantel argentino, al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), resaltando el profesionalismo, la dedicación y los valores exhibidos durante toda la competencia.

Entre los fundamentos de la iniciativa se destaca que el recorrido del seleccionado permitió representar al país con compromiso y responsabilidad, más allá del resultado obtenido en el encuentro decisivo frente al conjunto español.

El respaldo político al proyecto también fue expresado por Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. El legislador manifestó públicamente su apoyo a la propuesta y sostuvo que la Selección argentina merece un reconocimiento institucional por la campaña desarrollada en el Mundial.

A través de una publicación en la red social X, Martínez afirmó que tanto los futbolistas como el cuerpo técnico y la dirigencia de la AFA realizaron un esfuerzo que merece ser destacado por el Congreso, al tiempo que expresó el orgullo por el desempeño del equipo durante todo el campeonato.

La iniciativa se suma a otras manifestaciones de reconocimiento que comenzaron a impulsarse tras la final del Mundial, donde la Argentina volvió a ubicarse entre las principales potencias del fútbol internacional al disputar, por segunda edición consecutiva, el encuentro decisivo de la Copa del Mundo.

Aunque el seleccionado no logró retener el título conquistado en 2022, la actuación del equipo recibió un amplio respaldo por parte de distintos sectores políticos, deportivos y sociales, que valoraron la continuidad de un ciclo que volvió a colocar a la Argentina en la definición del torneo más importante del fútbol.

En caso de avanzar en el trámite parlamentario, el proyecto permitirá que la Cámara de Diputados deje asentado oficialmente su reconocimiento al seleccionado argentino por el subcampeonato mundial, destacando el compromiso demostrado por el plantel durante toda la competencia y el impacto que su desempeño tuvo en la sociedad argentina.