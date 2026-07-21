Camila Homs aclaró el motivo por el que fue a Ezeiza a esperar a los familiares de la Selección

Camila Homs fue una de las personas que estuvo presente este lunes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde arribó un vuelo con familiares de los futbolistas de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026.

La modelo se acercó para reencontrarse con sus hijos, Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo De Paul, quienes regresaban al país acompañados por su abuela.

En diálogo con el móvil de Hablemos de esto (TN), Homs explicó el motivo de su presencia en el aeropuerto: "Vengo a buscar a mis nenes, que vienen con la abuela".

Consultada sobre cómo atravesó las semanas en las que los chicos estuvieron junto a su padre, respondió con cautela: "Bien, pero no tengo nada para decir. Los estoy esperando".

La modelo llegó a Ezeiza acompañada por Aitana, la hija que tuvo con su actual pareja, José "el Principito" Sosa, y se mostró expectante por volver a ver a Francesca y Bautista, de 7 y 5 años, luego del tiempo que compartieron con el mediocampista de la Albiceleste durante la Copa del Mundo.