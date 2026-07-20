El oficialismo suma otro revés en el Senado y crecen las tensiones con la oposición dialoguista

El oficialismo volvió a postergar el tratamiento del proyecto de propiedad privada por falta de consensos en el Senado.

La oposición dialoguista expresó un fuerte malestar por la estrategia legislativa y reclamó una mejor coordinación política.

Las diferencias entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich volvieron a quedar expuestas durante la sesión.

El Gobierno confía en reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa cuando se reanuden las sesiones en agosto.

Además del proyecto de propiedad privada, el oficialismo buscará avanzar con otras iniciativas pendientes y con el proyecto "Hojarasca".

El envío del Presupuesto 2027 y el inicio del calendario electoral anticipan un segundo semestre de alta complejidad para la agenda legislativa.

El oficialismo volvió a sufrir un traspié legislativo en el Senado luego de postergar, una vez más, el tratamiento del proyecto de ley sobre propiedad privada impulsado por la Casa Rosada. La nueva demora dejó al descubierto las dificultades que enfrenta el Gobierno para consolidar mayorías estables en la Cámara alta y profundizó el malestar de los bloques dialoguistas, cuyo respaldo resulta determinante para la aprobación de las principales iniciativas oficiales.

La frustrada sesión del jueves evidenció que la salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuya gestión era señalada por distintos sectores como un obstáculo para la articulación política, no alcanzó para mejorar la relación entre el Poder Ejecutivo y los espacios aliados. Por el contrario, referentes parlamentarios manifestaron un creciente descontento con la estrategia de coordinación del oficialismo y advirtieron que será difícil sostener acuerdos si no se modifica la metodología de trabajo.

Las críticas apuntaron principalmente a la conducción política del tratamiento parlamentario. Legisladores de la oposición dialoguista cuestionaron la sucesión de modificaciones introducidas al dictamen y aseguraron que el proyecto llegó al recinto con múltiples versiones, pese a que había obtenido despacho de comisión meses atrás. A ello se sumó la ausencia anticipada de algunos senadores, una situación que, según distintas fuentes parlamentarias, era conocida con suficiente anticipación y que dejaba al oficialismo con un margen extremadamente ajustado para reunir los votos necesarios.

Frente a ese escenario, algunos bloques sugirieron retirar la iniciativa y devolverla al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para ordenar nuevamente el texto. Sin embargo, la propuesta no prosperó y finalmente la sesión derivó en un cuarto intermedio, mecanismo que permitió evitar una derrota formal y trasladar la definición para el próximo 6 de agosto, una vez finalizado el receso parlamentario.

La jornada también estuvo atravesada por nuevas diferencias dentro del propio oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó reparos respecto de algunos aspectos vinculados con la propiedad de tierras por parte de extranjeros y mantuvo contactos con distintos senadores durante el desarrollo de la sesión. Paralelamente, la relación entre Villarruel y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, volvió a quedar expuesta tras la circulación de conversaciones privadas que alimentaron las tensiones políticas.

El episodio generó fuertes críticas entre legisladores de distintos espacios, quienes observaron con preocupación el nivel de confrontación interna y el impacto que estos enfrentamientos tienen sobre la actividad parlamentaria. Para varios senadores, la disputa política terminó desplazando el debate de fondo sobre el contenido del proyecto y deterioró aún más el clima de negociación.

Pese al nuevo revés, el oficialismo mantiene expectativas de conseguir la aprobación de la iniciativa durante la sesión prevista para comienzos de agosto. El regreso de algunos senadores aliados, actualmente ausentes por distintos motivos, permitiría modificar el escenario numérico y facilitar la sanción de una norma que el Gobierno considera prioritaria dentro de su programa legislativo.

Además del proyecto sobre propiedad privada, el oficialismo buscará avanzar con otras iniciativas pendientes. Entre ellas figura el denominado proyecto "Hojarasca", destinado a eliminar normas consideradas obsoletas, así como el debate sobre una propuesta impulsada por la senadora Carolina Losada para establecer sanciones penales por falsas denuncias, un texto que promete abrir una fuerte controversia en el recinto.

Mientras tanto, la sesión dejó algunos resultados favorables para el Gobierno. El Senado aprobó la continuidad del camarista laboral Víctor Pesino por un nuevo período y también dio luz verde a una serie de ascensos diplomáticos que permanecían demorados desde hacía meses.

Sin embargo, el balance general continúa siendo desafiante para la Casa Rosada. Cerca de una decena de proyectos estratégicos permanecen pendientes de tratamiento y, en pocas semanas, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que promete convertirse en una nueva prueba para la capacidad de negociación del oficialismo.

A este panorama se suma el inicio de las precampañas electorales en varias provincias, un factor que tradicionalmente dificulta la construcción de consensos parlamentarios. En ese contexto, diversos sectores de la oposición sostienen que la mejor oportunidad para avanzar con reformas estructurales era durante el primer semestre del año, mientras que el Gobierno apuesta a recuperar la iniciativa política tras el receso invernal.