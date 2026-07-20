El Gobierno impulsa los convenios por empresa para redefinir la negociación laboral y desafiar el poder sindical

La reforma laboral impulsa la prioridad de los convenios por empresa sobre los convenios de actividad.

El Gobierno busca descentralizar la negociación colectiva y reducir el peso del modelo sindical tradicional.

La CGT sostiene que los cambios pueden fragmentar la representación gremial y limitar derechos laborales.

La nueva legislación facilita la creación de sindicatos de empresa bajo determinadas condiciones de afiliación.

Empresas analizan avanzar con convenios propios, aunque persisten dudas por la posible conflictividad sindical y judicial.

El avance de este esquema abre una nueva etapa de tensión entre el Gobierno, el sector empresario y las organizaciones gremiales.

El Gobierno nacional avanza con una estrategia orientada a modificar uno de los pilares históricos del sistema de relaciones laborales argentino: la negociación colectiva centralizada por actividad. A partir de los cambios introducidos por la reforma laboral, la administración de Javier Milei busca fomentar la firma de convenios por empresa, una modalidad que pretende descentralizar las negociaciones entre empleadores y trabajadores y reducir la influencia de los sindicatos tradicionales.

En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, intensificó en las últimas semanas una serie de encuentros con empresarios de grandes compañías y pequeñas y medianas empresas para explicar los alcances del nuevo esquema legal y las oportunidades que, según el Gobierno, ofrece la legislación vigente.

Durante distintas exposiciones públicas, el funcionario planteó que las empresas pueden negociar directamente con sus trabajadores las condiciones laborales sin depender de las cámaras empresariales ni de la intermediación sindical. En ese sentido, sostuvo que la intención es promover acuerdos que reflejen la realidad de cada organización y permitan reducir costos asociados al sistema actual.

Uno de los aspectos centrales de la reforma laboral radica en la modificación del orden de prelación de los convenios colectivos. Mientras que el régimen anterior otorgaba prioridad a los convenios de actividad, salvo que uno de empresa resultara más beneficioso para el trabajador, la nueva normativa establece que los acuerdos celebrados en ámbitos inferiores, como empresas o regiones, podrán prevalecer incluso cuando contemplen condiciones menos favorables.

Desde el oficialismo sostienen que este mecanismo permitirá adaptar las condiciones laborales a las necesidades particulares de cada empresa, favoreciendo la competitividad y la generación de empleo. Además, consideran que el protagonismo de los trabajadores en las negociaciones fortalecerá su capacidad de decisión dentro de cada organización.

La iniciativa cuenta con el respaldo de dirigentes cercanos al oficialismo, entre ellos la diputada nacional Verónica Razzini, quien desde hace años impulsa cambios destinados a limitar el impacto de los bloqueos sindicales y participó activamente en iniciativas vinculadas con la modernización de la legislación laboral.

Sin embargo, la propuesta genera un fuerte rechazo dentro del movimiento sindical. La Confederación General del Trabajo (CGT) considera que la reforma apunta a fragmentar la representación gremial y debilitar el modelo sindical vigente desde mediados del siglo pasado. Los dirigentes advierten que la prioridad de los convenios por empresa podría transformar los acuerdos sectoriales en un techo para las condiciones laborales, en lugar del piso mínimo que representaban hasta ahora.

A esa preocupación se suma otro punto sensible de la reforma: la posibilidad de facilitar la conformación de sindicatos de empresa. La nueva legislación permite que una organización sindical obtenga personería gremial si durante al menos seis meses reúne más afiliados cotizantes dentro de una empresa que el sindicato con representación preexistente, aun cuando este último sea un gremio de actividad.

Para el Gobierno, esta herramienta podría incentivar una mayor competencia sindical y ampliar las opciones de representación para los trabajadores. No obstante, especialistas coinciden en que su implementación dependerá de múltiples factores, entre ellos el nivel de afiliación sindical existente en cada empresa y la disposición de los empleados a impulsar nuevas organizaciones.

En el sector privado también prevalece la cautela. Si bien varias empresas analizan la posibilidad de avanzar con convenios propios, muchas observan con prudencia el escenario debido a la eventual conflictividad sindical y a los posibles cuestionamientos judiciales que podrían surgir durante la aplicación de las nuevas reglas.

Algunos asesores empresariales, incluso, advierten que la proliferación de sindicatos de empresa podría generar efectos no previstos. Entre ellos mencionan un aumento de los costos laborales derivados de la tutela sindical que tendrían los integrantes de las nuevas organizaciones, además de trasladar los conflictos directamente al ámbito interno de cada establecimiento.

En paralelo, ya comenzaron a observarse movimientos concretos en algunos sectores productivos. Varias cámaras empresariales del transporte automotor de cargas resolvieron avanzar hacia convenios regionales diferenciados, una decisión que podría afectar tanto la estructura de representación empresaria como el peso del Sindicato de Camioneros en la negociación nacional.

Mientras el Gobierno presenta estas modificaciones como un paso hacia un mercado laboral más flexible y adaptado a las particularidades de cada empresa, las organizaciones sindicales interpretan que se trata de una ofensiva destinada a reducir su capacidad de negociación y de financiamiento. Con posiciones cada vez más enfrentadas, la implementación de la reforma laboral anticipa un escenario de fuerte disputa política, judicial y gremial cuyo desenlace aún permanece abierto.