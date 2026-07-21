Las exportaciones de carne crecieron en el primer semestre mientras el consumo interno volvió a retroceder

La producción de carne vacuna cayó 6,2% durante el primer semestre de 2026.

Las exportaciones crecieron 10,2% impulsadas por una mayor demanda de Estados Unidos.

La menor disponibilidad de hacienda redujo la oferta destinada al mercado interno.

El abastecimiento para el consumo doméstico retrocedió 11,5% respecto del año anterior.

El consumo anualizado descendió hasta 47 kilos por habitante.

La demanda externa continúa ganando protagonismo mientras el mercado interno mantiene una tendencia descendente.

El mercado de la carne vacuna transitó el primer semestre de 2026 con un comportamiento marcado por dos tendencias contrapuestas. Mientras las exportaciones continuaron expandiéndose y consolidaron su protagonismo dentro del sector, el consumo interno volvió a registrar una caída, afectado por una menor disponibilidad de hacienda para faena y por el impacto que los precios mantienen sobre el poder de compra de los hogares.

Los datos correspondientes a los primeros seis meses del año reflejan un escenario en el que la producción disminuyó respecto del mismo período de 2025, aunque la demanda internacional permitió sostener el nivel de actividad de la industria frigorífica. En paralelo, el mercado doméstico enfrentó un nuevo retroceso en el abastecimiento y en el consumo por habitante.

De acuerdo con un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), entre enero y junio la producción de carne vacuna alcanzó 1,428 millones de toneladas res con hueso, lo que representa una disminución interanual del 6,2%.

En términos absolutos, la industria produjo 93.860 toneladas menos que durante el mismo período del año anterior. La principal explicación continúa siendo la menor disponibilidad de hacienda para faena, una situación que limita el volumen de carne producido por los frigoríficos.

Sin embargo, el informe señala que el mayor peso promedio de los animales enviados a faena permitió compensar parcialmente esa reducción. La recría a campo, favorecida por mejores condiciones productivas, contribuyó a incrementar el rendimiento individual de los bovinos y amortiguó parte del descenso registrado en la producción total.

Mientras la oferta destinada al mercado interno disminuía, las exportaciones mantuvieron una evolución positiva. Durante el primer semestre, los embarques de carne vacuna alcanzaron aproximadamente 408.600 toneladas res con hueso, cifra que representa un incremento del 10,2% en comparación con igual período de 2025.

El crecimiento de las ventas externas estuvo impulsado principalmente por la mayor demanda proveniente de Estados Unidos. La ampliación de la cuota de exportación asignada a ese mercado permitió incrementar los envíos y compensar parcialmente la menor producción disponible.

Como resultado de esa mayor demanda internacional, el sector exportó alrededor de 38.000 toneladas adicionales respecto del primer semestre del año pasado. De esta manera, las ventas al exterior continúan ganando participación dentro del destino final de la producción argentina, en un contexto donde el mercado internacional ofrece condiciones más favorables para los frigoríficos exportadores.

La situación fue muy distinta para el consumo interno. Según el relevamiento de CICCRA, el abastecimiento destinado al mercado doméstico cayó 11,5% interanual durante los primeros seis meses del año.

La menor disponibilidad de carne fue uno de los factores determinantes de esa reducción, aunque también incidió el encarecimiento relativo del producto frente a la evolución de los ingresos de las familias. El incremento de los precios limitó la capacidad de compra de los consumidores y modificó los hábitos de consumo de numerosos hogares.

Como consecuencia, el consumo aparente alcanzó 1,02 millones de toneladas res con hueso, lo que representa una disminución de aproximadamente 131.830 toneladas respecto del mismo período de 2025.

El retroceso también quedó reflejado en el indicador de consumo por habitante. Medido sobre una base anualizada, el consumo descendió hasta los 47 kilos por persona, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

La comparación interanual muestra una caída del 8,2%, equivalente a una reducción de 4,2 kilos por habitante al año respecto de junio de 2025. Este comportamiento consolida una tendencia que se viene observando desde hace varios años y que refleja un cambio en la estructura de la demanda, condicionado tanto por la evolución de los precios como por las posibilidades económicas de los consumidores.

El desempeño del primer semestre confirma así un escenario en el que el sector cárnico encuentra en los mercados externos una fuente creciente de dinamismo, mientras el consumo interno continúa perdiendo participación. La combinación de menor producción, mayor orientación exportadora y una demanda doméstica más debilitada configura un panorama que seguirá siendo uno de los principales desafíos para la cadena de ganados y carnes durante el resto del año.