El significado del vestido que María Becerra eligió para cantar el Himno en la final del Mundial 2026

ESPECTÁCULOAna COHENAna COHEN

https%3A%2F%2Fthumbs.vodgc.net%2F1-14796-b11ed6c108481784488764723-1784488863

María Becerra fue una de las grandes protagonistas de la previa de la final del Mundial 2026. La cantante fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino antes del duelo entre la Selección argentina y España y, además de emocionar con su interpretación, sorprendió con un vestido especialmente diseñado para la ocasión.

La artista lució una creación exclusiva inspirada en los colores de la bandera argentina. El diseño buscó transmitir la sensación de que el emblema nacional envolvía su figura durante la interpretación del Himno, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia realizada en el MetLife Stadium.

La pieza fue diseñada por el mendocino Abel Cepeda, fundador de la firma de moda y corsetería SEKS, quien desde hace más de veinte años desarrolla su carrera en Nueva York. El estilismo y la dirección creativa estuvieron a cargo de Natalia Campos Valencia, quienes trabajaron en conjunto para crear un look pensado especialmente para representar a la Argentina en uno de los escenarios más importantes del mundo.

La presentación significó un nuevo hito para María Becerra, que continúa consolidando su proyección internacional. En los últimos años se presentó en festivales como Coachella, realizó shows en Times Square y se convirtió en la primera artista femenina en ofrecer cuatro conciertos en el estadio River Plate, dos de ellos con formato 360° y entradas agotadas.

Actualmente, la cantante se encuentra realizando una gira por España y en los próximos meses continuará con presentaciones en distintos países de Latinoamérica. Además, tiene programadas ocho funciones agotadas en el Arena de Buenos Aires y participa de las grabaciones de la nueva temporada de En el barro, la producción de Netflix.

Abel Cepeda, el diseñador detrás del vestido

El nombre de Abel Cepeda ya había ganado notoriedad durante el Mundial luego de crear el corset celeste y blanco que Pampita utilizó para el debut de la Selección argentina, una prenda que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Desde Nueva York, el diseñador argentino desarrolló una destacada trayectoria vistiendo a celebridades internacionales como Selena Gomez, Megan Fox, Katy Perry, Emilia Mernes, Danna Paola y Julia Fox.

Antes de instalarse en Estados Unidos, Cepeda vivió en Buenos Aires y también trabajó junto a Ricardo Fort en el desarrollo de su marca de indumentaria.

pampita-la-rompio-con-su-look-mundial-en-kansas-foto-instagram-pampitaoficial-HD7SZVDD4REHVK4ZSBOFIE

Sobre sus comienzos, el diseñador recordó cómo nació su vínculo con la moda: "La moda siempre fue parte de mi vida. Mi mamá trabajaba en Singer, donde enseñaba a usar máquinas de coser. Después, junto con mi papá, abrió un negocio de máquinas de coser y fue ahí donde crecí y aprendí este oficio".

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N
PERIODISMO INDEPENDIENTE