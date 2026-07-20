Robaron en la casa de Wanda Nara en Milán mientras estaban su madre y sus hijos

Wanda Nara vivió horas de enorme preocupación mientras se encontraba en Estados Unidos. La empresaria reveló que delincuentes ingresaron a robar a su casa de campo en Milán, donde en ese momento se encontraban sus hijos junto a su madre.

La mediática compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, donde explicó que el hecho ocurrió mientras asistía a la final del Mundial 2026 por un compromiso laboral.

“Mientras me encontraba trabajando para una marca durante la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”, escribió.

Minutos después llevó tranquilidad al confirmar que ninguno de sus familiares sufrió lesiones durante el episodio.

“Mis hijos están bien, aunque pasaron un gran susto”, aclaró.

Según relató, la situación la obligó a abandonar el MetLife Stadium antes de que finalizara el encuentro, luego de recibir el llamado de su madre, quien estaba en la vivienda junto a los menores.

Además, contó que la policía italiana ya se encontraba en el lugar brindando asistencia y reforzando la seguridad de la propiedad.

“Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos”, expresó.

Por último, Wanda explicó que tanto ella como Maxi López comenzaron a organizar su regreso a Italia para hacerse cargo de las gestiones tras el robo.