Santa Fe asumirá el control de la Ruta A012 y pondrá en marcha un plan de recuperación

Después de más de dos años de gestiones, el Gobierno de Santa Fe concretará este miércoles la firma del acuerdo mediante el cual la Provincia asumirá por los próximos 20 años la administración de la Ruta Nacional A012, una vía estratégica para el transporte de cargas que conecta con los principales puertos del sur provincial.

La transferencia llega tras reiterados reclamos de las autoridades santafesinas por el deterioro de la traza y la falta de mantenimiento por parte del Estado nacional. Con el convenio firmado, la Provincia quedará habilitada para iniciar un plan de obras destinado a recuperar los 67 kilómetros del corredor vial.

El acto contará con la participación de funcionarios nacionales y provinciales. Además de la firma de la cesión, está prevista una reunión entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. También podría participar Karina Milei, secretaria privada de la Presidencia, aunque su presencia aún no fue confirmada oficialmente.

El entendimiento había sido anticipado en marzo por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó públicamente que existía un acuerdo para transferir la administración de la ruta. Desde entonces, la Provincia avanzó con las licitaciones necesarias para que las tareas de reparación puedan comenzar de inmediato, una vez formalizado el convenio.

Una obra clave para el sector productivo

La Ruta Nacional A012 atraviesa los departamentos Rosario y San Lorenzo y constituye uno de los principales corredores utilizados por el transporte pesado que se dirige hacia los complejos portuarios ubicados sobre el río Paraná.

Su recuperación es considerada fundamental para mejorar la circulación de camiones, reducir la congestión en los accesos a Rosario y optimizar la logística de la región agroexportadora, especialmente durante los períodos de cosecha, cuando el flujo de vehículos de carga aumenta considerablemente.

Además de su importancia para la producción, la ruta también es utilizada como vía alternativa para el tránsito general y para operativos especiales, como los desplazamientos de hinchas durante partidos de la Copa Argentina, lo que ha dejado en evidencia las dificultades que presenta su actual estado.

Una transferencia con impacto político

La firma del acuerdo también se produce en un contexto de acercamiento institucional entre la Casa Rosada y algunos gobiernos provinciales. La decisión de avanzar con la cesión representa un cambio respecto de la postura inicial del Gobierno nacional y abre una nueva etapa de cooperación entre ambas administraciones.

En paralelo, la Provincia se prepara para ejecutar las obras con recursos propios, asumiendo tanto la administración como el financiamiento del mantenimiento del corredor durante las próximas dos décadas.

La A012 tiene una larga historia dentro de la infraestructura vial santafesina. Originalmente fue construida como la Ruta Provincial 16 en la década de 1960 y posteriormente pasó a la órbita nacional en 1979. Más de cuatro décadas después, volverá a quedar bajo administración provincial con el objetivo de recuperar una vía considerada estratégica para la producción y el desarrollo del sur santafesino.