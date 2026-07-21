Una encuesta nacional mostró un empate técnico entre Milei y Kicillof y reflejó un fuerte deterioro de las expectativas económicas

Una encuesta nacional ubicó a Javier Milei y Axel Kicillof en un empate técnico de cara a 2027.

La Libertad Avanza y el peronismo también aparecen prácticamente igualados en intención de voto.

La simulación de balotaje otorgó 39,9% de apoyo tanto a Milei como a Kicillof.

Los bajos ingresos familiares fueron señalados como la principal preocupación de los encuestados.

La mayoría de los consultados afirmó que su situación económica y la del país empeoraron en los últimos meses.

El relevamiento mostró una combinación de fuerte paridad política y persistente preocupación por la economía.

Un relevamiento nacional realizado durante los primeros días de julio ubicó al presidente Javier Milei y al gobernador bonaerense Axel Kicillof en una situación de virtual paridad de cara a un eventual balotaje presidencial en 2027. El estudio también reveló un marcado deterioro en la percepción económica de los argentinos, con una mayoría que afirma haber visto empeorar su situación financiera en los últimos meses y que identifica a los bajos ingresos como su principal preocupación.

La encuesta fue elaborada por la consultora Proyección, dirigida por Manuel Zunino, sobre una muestra de 1.817 casos relevados entre el 1 y el 10 de julio en distintos puntos del país. El informe señala un margen de error de 2,3%, por lo que varias de las diferencias registradas entre las principales fuerzas políticas y sus candidatos se encuentran dentro del denominado empate técnico.

En el escenario de intención de voto por espacios políticos, La Libertad Avanza aparece en el primer lugar con el 34,8% de las preferencias. Muy cerca se ubica Fuerza Patria/peronismo/kirchnerismo, que alcanza el 33,7%, una diferencia que no resulta estadísticamente significativa debido al margen de error del relevamiento.

Más atrás se posicionan el PRO, con el 7,4% de intención de voto, y el Frente de Izquierda, que reúne el 4,3%. En tanto, el voto en blanco alcanza el 17,1%, un porcentaje que refleja la persistencia de un importante segmento del electorado que aún no se identifica con ninguna de las principales alternativas políticas.

Cuando la consulta se orienta hacia candidatos específicos, el panorama mantiene la misma lógica de competencia ajustada. Javier Milei obtiene el 33,7% de intención de voto, mientras que Axel Kicillof reúne el 32,1%. La diferencia entre ambos también queda comprendida dentro del margen de error informado por la consultora.

Detrás de los dos principales dirigentes aparecen otras figuras con niveles considerablemente menores de apoyo. La referente de la izquierda Myriam Bregman registra el 6,9%, mientras que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, alcanza el 3,7%.

El dato que más llamó la atención del estudio surge al proyectar un eventual balotaje presidencial. En esa simulación, tanto Milei como Kicillof obtienen exactamente el mismo nivel de intención de voto: 39,9%. El informe también registra un 13,7% de voto en blanco y un 6,5% de personas que todavía no definieron a quién respaldarían en una segunda vuelta electoral.

Más allá de los escenarios políticos, la encuesta dedicó un amplio espacio a relevar la percepción económica de los consultados. Los resultados muestran un predominio de opiniones negativas respecto de la situación personal y del contexto general del país.

El 49,1% de los encuestados identificó a los bajos ingresos personales y familiares como el principal problema que enfrenta en la actualidad. Ese aspecto aparece muy por encima de otras preocupaciones y refleja el peso que conserva la situación económica en las prioridades cotidianas de la población.

En línea con esa percepción, el 72% manifestó que su situación económica empeoró durante los últimos meses. Paralelamente, el 78,7% sostuvo que también observa un deterioro en la economía nacional, consolidando una visión mayoritariamente crítica sobre la evolución del contexto económico.

El estudio también refleja algunas consecuencias concretas de ese escenario. Casi uno de cada cuatro consultados, el 23,6%, afirmó haber necesitado pedir dinero prestado a familiares o amigos para afrontar gastos corrientes, un indicador que evidencia las dificultades que enfrentan numerosos hogares para sostener su nivel de consumo.

En cuanto a la evaluación de la gestión económica del Gobierno nacional, los resultados muestran opiniones divididas. El 29% considera que las políticas implementadas mejoraron su situación personal, mientras que el 42,7% cree que la administración de Javier Milei tiene capacidad para resolver los problemas estructurales del país. Por otra parte, el 32,3% manifestó estar de acuerdo con el rumbo económico impulsado por el Ejecutivo.

Los datos del relevamiento configuran un escenario en el que la competencia política aparece altamente equilibrada de cara al mediano plazo, al mismo tiempo que la situación económica continúa ocupando el centro de las preocupaciones ciudadanas. La combinación de una fuerte polarización electoral y una persistente incertidumbre económica perfila un contexto que podría influir de manera decisiva en la evolución del debate político durante los próximos meses.