Que alguien cuente la verdad

Hay partidos que se pierden porque el rival juega mejor. Hay derrotas que se explican por errores tácticos, por una mala tarde o simplemente porque el fútbol tiene esas cosas. Pero hay finales que dejan una sensación distinta. Una sensación incómoda. Una de esas en las que millones de personas terminan preguntándose exactamente lo mismo: ¿qué fue lo que pasó?

No soy afecto a las teorías conspirativas. Nunca lo fui. Por eso mismo resulta imposible ignorar que el domingo ocurrió algo que todavía nadie explicó de manera convincente.

Las redes sociales están inundadas de versiones, videos, interpretaciones y supuestas filtraciones. La enorme mayoría seguramente no tenga ningún sustento. Internet se convirtió hace tiempo en una fábrica de rumores y sería irresponsable dar por cierto cualquier contenido que circula allí.

Pero una cosa son los rumores y otra muy distinta es lo que todos vimos dentro de la cancha.

Argentina prácticamente no jugó la final.

No hubo intensidad, no hubo reacción, no hubo rebeldía. El equipo que durante años acostumbró a competir hasta el último segundo desapareció en el partido más importante. No fue solamente una derrota. Fue una actuación inexplicable.

Y cuando las explicaciones no aparecen, las preguntas empiezan a multiplicarse.

Las declaraciones posteriores tampoco ayudaron a despejar las dudas. Lionel Scaloni aseguró que no sabía qué había dicho Lionel Messi durante la arenga previa al partido. Emiliano "Dibu" Martínez dio una respuesta similar. Cuesta creer que dos de los principales protagonistas desconozcan lo que ocurrió en un momento tan trascendente de una final del mundo.

Más que aclarar, esas respuestas generaron todavía más interrogantes.

Pero hubo otros episodios que alimentaron aún más las sospechas.

No resulta habitual ver a un plantel darle la espalda al campeón durante los festejos. Muchos interpretaron ese gesto como una forma de expresar disconformidad o de enviar un mensaje hacia alguien. Esa interpretación recuerda a otros antecedentes del fútbol argentino, como el recordado episodio protagonizado por Estudiantes de La Plata frente a Rosario Central, cuando un gesto colectivo fue entendido como una señal de protesta. En este caso, nadie explicó oficialmente qué significó aquella actitud del seleccionado argentino, y ese silencio volvió a abrir espacio para todo tipo de especulaciones.

También llamó la atención la ausencia de una reacción pública de la FIFA por la exhibición del mensaje "Las Malvinas son Argentinas". Históricamente, el organismo ha mantenido una postura muy estricta respecto de las manifestaciones políticas o territoriales dentro del campo de juego. Por eso, para muchos resultó llamativo que no hubiera ninguna comunicación, observación ni sanción pública. Incluso una sanción habría sido más consistente con antecedentes conocidos que el silencio absoluto.

Y hay algo más.

Basta observar los rostros de los jugadores antes de salir al campo. Basta escuchar la arenga de Lionel Messi. Basta ver la actitud del Dibu Martínez. Son detalles que, tomados aisladamente, pueden no significar nada. Pero juntos conforman un cuadro que, como mínimo, resulta extraño para quienes siguieron de cerca a esta selección durante todo el Mundial.

Mientras tanto, jugadores, dirigentes y periodistas guardan silencio. Algunos probablemente porque no tienen nada para decir. Otros quizás porque no se animan. Y también puede haber quienes prefieran callar porque hablar no les conviene.

Lo cierto es que el silencio nunca ayuda a construir confianza.

No corresponde afirmar que existió una maniobra oculta. No hay pruebas públicas que permitan sostener semejante acusación. Pero tampoco puede pedirse que la gente deje de hacerse preguntas cuando presencia una actuación tan alejada de todo lo que esa selección había mostrado durante años y cuando alrededor del partido se acumulan situaciones que nadie explica.

En un fútbol donde la FIFA y las grandes estructuras de poder concentran cada vez más influencia, la transparencia debería ser una obligación y no una excepción. Precisamente para evitar que cada vacío de información sea ocupado por sospechas, especulaciones y versiones imposibles de verificar.

Porque cuando nadie explica lo que ocurrió, inevitablemente aparecen quienes intentan explicarlo con teorías de todo tipo.

Quizá todo tenga una explicación futbolística. Quizá existan razones internas que algún día salgan a la luz. O quizá simplemente nunca sepamos toda la verdad.

Lo único seguro es que el domingo ocurrieron hechos que millones de argentinos percibieron como fuera de lo común. Y frente a esa sensación colectiva, el peor camino siempre será el silencio.

Que alguien cuente la verdad. Porque la verdad, cualquiera sea, siempre será mejor que las dudas.