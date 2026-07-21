Ecuador eleva la alerta por El Niño y destinará casi USD 600 millones para prevenir su impacto

El Gobierno de Ecuador intensificó las medidas de prevención ante el avance del fenómeno climático de El Niño al elevar el nivel de alerta de amarilla a naranja y anunciar un plan de inversiones cercano a los 600 millones de dólares destinado a reducir los riesgos antes de la llegada de las lluvias.

La decisión fue adoptada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, luego de que los organismos técnicos detectaran condiciones en el océano Pacífico compatibles con el desarrollo del fenómeno climático.

Si bien las autoridades señalaron que todavía no existe una fecha confirmada para el inicio de las precipitaciones asociadas a El Niño, consideraron que el escenario actual exige acelerar las tareas preventivas para minimizar posibles daños sobre la población, la infraestructura y las actividades productivas.

Amplio alcance territorial

La alerta naranja abarca 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias distribuidas en las regiones de la Costa, la Sierra y la Amazonía.

Entre las zonas comprendidas se encuentran Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, además de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe.

Se trata de regiones que históricamente han sido las más afectadas durante los episodios de El Niño, con inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y daños en caminos, viviendas y servicios públicos.

Millonaria inversión para obras preventivas

El plan anunciado por el Ejecutivo contempla una inversión cercana a los USD 600 millones, que será destinada a ejecutar obras de mitigación, fortalecer la infraestructura y mejorar la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia.

Las autoridades buscan anticiparse a los efectos del fenómeno para disminuir el impacto sobre las comunidades más vulnerables y evitar pérdidas económicas derivadas de eventuales eventos climáticos extremos.

Con esta decisión, Ecuador refuerza su estrategia de preparación frente a un fenómeno que, en anteriores ocasiones, provocó importantes consecuencias sociales y económicas en gran parte del país.