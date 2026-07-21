Santa Fe presentó una nueva oferta salarial para estatales: aumentos escalonados, compensación por inflación y revisión permanente

El Gobierno de Santa Fe presentó una nueva propuesta salarial para los trabajadores de la administración pública provincial, que incluye incrementos mensuales hasta fin de año, montos mínimos garantizados para las categorías más bajas, una compensación por el desfasaje inflacionario del primer semestre y una cláusula de revisión para preservar el poder adquisitivo de los salarios.

La oferta fue presentada durante la reunión de la Paritaria Central y ahora será analizada por los gremios UPCN y ATE, que la pondrán a consideración de sus afiliados antes de definir si la aceptan.

Aumentos previstos para el segundo semestre

La propuesta contempla un esquema de incrementos porcentuales escalonados entre julio y diciembre:

Julio: 2%

2% Agosto: 1,8%

1,8% Septiembre: 1,7%

1,7% Octubre: 1,6%

1,6% Noviembre: 1,5%

1,5% Diciembre: 1,5%

Para los trabajadores que perciben salarios por encima de los mínimos garantizados, el aumento acumulado durante el semestre será del 10,1%.

Compensación por la inflación

Uno de los puntos centrales de la negociación es el reconocimiento de la diferencia entre la inflación acumulada durante el primer semestre y los aumentos salariales otorgados hasta el momento.

El Ejecutivo provincial se comprometió a completar las diferencias para que ningún trabajador quede por debajo del incremento acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó el 17,1%. La compensación se aplicará en los casos en que los aumentos percibidos hayan sido inferiores a ese porcentaje.

La medida también alcanzará a jubilados y pensionados comprendidos por el régimen provincial.

Mínimos garantizados para las categorías más bajas

La propuesta incorpora un esquema de montos mínimos garantizados que beneficiará principalmente a los salarios de menor escala.

Los valores establecidos son:

Julio: $80.000

$80.000 Agosto y septiembre: $100.000

$100.000 Octubre y noviembre: $130.000

$130.000 Diciembre: $180.000

Según estimaciones oficiales y gremiales, estos montos permitirán que las categorías inferiores alcancen incrementos efectivos superiores al 15% durante el semestre. Además, el monto garantizado correspondiente a diciembre tendrá impacto en el cálculo del aguinaldo.

Continuará la revisión salarial

El Gobierno también ratificó la continuidad de la cláusula de revisión, que permitirá volver a analizar la evolución de los salarios si la inflación supera los porcentajes acordados durante el segundo semestre.

En ese marco, el próximo 5 de agosto se desarrollará una reunión técnica en la que se abordarán distintos temas pendientes, entre ellos la regularización de cargos, titularizaciones, suplementos salariales y reclamos específicos del personal de salud, especialmente del sector de enfermería.

También continuará el análisis del pedido gremial para incorporar a planta permanente a trabajadores contratados que desempeñan funciones estables dentro de la administración pública.

Los gremios consultarán a sus afiliados

Tras la presentación de la oferta, los dirigentes sindicales destacaron que la propuesta representa una mejora respecto de los primeros planteos realizados por el Ejecutivo y señalaron que fue el resultado de una negociación extensa.

Ahora, cada organización definirá su postura mediante consultas internas. UPCN inició la votación entre sus afiliados y prevé comunicar el resultado en los próximos días, mientras que ATE organizará reuniones en toda la provincia antes de emitir una respuesta oficial.