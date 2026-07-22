Bahréin asegura haber derribado misiles y drones iraníes en una nueva escalada militar

Las autoridades de Bahréin informaron este miércoles que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron varios misiles y drones lanzados desde Irán, en un nuevo episodio de tensión en Medio Oriente. Hasta el momento, el gobierno bahreiní no reportó víctimas ni daños materiales como consecuencia de los ataques.

A través de un comunicado oficial, las Fuerzas Armadas del reino señalaron que las unidades de defensa antiaérea actuaron con éxito para neutralizar los proyectiles y remarcaron que todas las fuerzas militares permanecen en estado de máxima alerta ante la continuidad de las hostilidades.

Desde Bahréin acusaron a Teherán de mantener una ofensiva sostenida contra su territorio y calificaron los ataques como una agresión dirigida contra objetivos civiles. Además, solicitaron a la población evitar acercarse a restos de misiles, drones u otros objetos sospechosos que pudieran haber caído tras las interceptaciones.

El comunicado oficial también sostuvo que el empleo de este tipo de armamento contra infraestructura civil constituye una violación del derecho internacional y destacó la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad para responder a la amenaza.

La nueva escalada ocurre pese al alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán en abril y al memorando de entendimiento firmado entre ambas partes durante junio, acuerdos que buscaban reducir la tensión en la región.

Horas antes del anuncio bahreiní, las Fuerzas Armadas iraníes habían informado que llevaron adelante ataques contra instalaciones ubicadas en Bahréin. Entre los objetivos mencionados por Teherán figura un centro de datos de Amazon, al que describieron como un punto utilizado para el intercambio de información con el Ejército estadounidense. También aseguraron haber atacado un depósito logístico y una instalación de mantenimiento dentro de la base aérea de Sheij Isa.

Los nuevos enfrentamientos reflejan el deterioro del escenario regional y alimentan la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto en una zona estratégica para la seguridad y el comercio mundial.