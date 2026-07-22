Paritaria de salud en Santa Fe: AMRA avaló la oferta y SIPRUS la cuestionó por insuficiente

La negociación salarial entre el Gobierno de Santa Fe y los profesionales de la salud dejó posiciones enfrentadas entre los gremios del sector. La propuesta oficial para el segundo semestre de 2026 fue bien recibida por la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), mientras que el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS) manifestó su rechazo al considerar que no responde al reclamo de una mayor jerarquización salarial.

La oferta presentada por la Provincia contempla un incremento acumulado del 10,1% hasta diciembre, distribuido en aumentos mensuales escalonados. El esquema incluye una suba del 2% en julio y porcentajes progresivos durante los meses siguientes, además de sumas mínimas garantizadas que irán aumentando hasta alcanzar los 180.000 pesos hacia fin de año.

El Ejecutivo también incorporó mejoras específicas para el sector sanitario, entre ellas un incremento en el adicional correspondiente al grado profesional, una actualización del concepto destinado a ropa de trabajo y capacitación, una compensación para quienes perdieron frente a la inflación durante el primer semestre y un aumento especial para los profesionales contratados bajo la modalidad de monotributo.

AMRA destacó los avances

Desde AMRA consideraron que la propuesta representa un avance respecto de las negociaciones anteriores. La secretaria del gremio, Sandra Barbieri, señaló que, además del incremento salarial general, se lograron beneficios específicos para los profesionales de la salud.

Entre los puntos más valorados mencionó la mejora del adicional por grado profesional y la recomposición destinada a los trabajadores monotributistas, quienes recibirán un aumento acumulado del 25% distribuido en cinco etapas.

La dirigente reconoció que aún resta recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años, aunque sostuvo que la oferta refleja un esfuerzo del Gobierno provincial por acompañar la evolución de la inflación.

En la misma línea, referentes del sindicato destacaron la apertura de mesas técnicas para continuar discutiendo cuestiones estructurales, como la regularización del personal contratado, los adicionales específicos, la actualización de las plantas de personal y las políticas vinculadas a salud mental.

SIPRUS mantiene sus críticas

La postura de SIPRUS fue diferente. Su secretario general, Jerónimo Ainsuain, sostuvo que la propuesta no contempla el principal reclamo del sector: una verdadera jerarquización salarial acorde con las responsabilidades que asumen los profesionales de la salud.

Desde el sindicato consideran que los ingresos actuales siguen lejos del nivel salarial que reclaman para la actividad y advirtieron que la oferta no resolverá los problemas de falta de profesionales que enfrenta el sistema público.

Ainsuain también cuestionó la situación de los trabajadores monotributistas, al señalar que muchos continúan percibiendo ingresos considerablemente inferiores a los del personal de planta, pese a cumplir funciones similares.

El Gobierno defendió la propuesta

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, aseguró que la negociación se desarrolló en un marco de diálogo y destacó que la propuesta fue mejorada durante las conversaciones mantenidas con los gremios.

La funcionaria sostuvo que el acuerdo incorpora beneficios específicos para los profesionales de la salud y remarcó que la Provincia continuará trabajando junto a las organizaciones sindicales en temas pendientes, como la jerarquización profesional, los adicionales y otras cuestiones vinculadas al funcionamiento del sistema sanitario.

Por su parte, el secretario de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez, afirmó que se trata de la mejor oferta posible dentro del actual contexto económico. Además, recordó que durante la actual gestión ya se concretaron más de 1.800 pases a planta permanente de profesionales y señaló que el proceso de regularización laboral continuará.

La definición final quedará ahora en manos de los trabajadores. Tanto AMRA como SIPRUS someterán la propuesta a la consideración de sus afiliados, quienes decidirán en los próximos días si aceptan o rechazan la oferta salarial presentada por el Gobierno provincial.