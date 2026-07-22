Pullaro celebró el traspaso de la ruta A012 y anunció el inicio inmediato de las obras

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó este miércoles la firma del acuerdo mediante el cual la provincia asumirá la administración de la ruta nacional A012 durante los próximos 20 años. El convenio fue rubricado en la Casa Rosada junto a autoridades del Gobierno nacional.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, quien acompañó al mandatario provincial.

Tras la firma, Pullaro utilizó sus redes sociales para expresar su satisfacción por el acuerdo y remarcó la importancia que tendrá para la actividad económica de la provincia.

El gobernador calificó la medida como un avance significativo para el sistema productivo santafesino y señaló que la mejora de esa vía de comunicación fue una de las principales gestiones impulsadas por su administración debido a su relevancia para el transporte de cargas y la logística regional.

Además, reconoció que la puesta en condiciones de la A012 demandará una inversión considerable, aunque sostuvo que el esfuerzo resulta indispensable por el impacto que tendrá sobre la competitividad y el desarrollo económico de Santa Fe.

Pullaro también anunció que los trabajos comenzarán de manera inmediata. Según informó, las primeras tareas de reparación sobre la traza se pondrán en marcha este jueves, apenas un día después de concretarse el traspaso de la jurisdicción, con el objetivo de iniciar cuanto antes la recuperación de una de las rutas más utilizadas por el sector productivo provincial.