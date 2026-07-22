YPF concretará el desdoblamiento de sus acciones el 4 de agosto para ampliar el acceso de los inversores

YPF implementará el desdoblamiento de sus acciones el próximo 4 de agosto con una relación de diez a uno.

La operación reducirá el valor nominal de cada acción sin modificar el patrimonio de los accionistas.

Los nuevos títulos se acreditarán automáticamente a quienes figuren registrados al cierre del 3 de agosto.

La compañía busca mejorar la liquidez bursátil y facilitar el ingreso de inversores minoristas.

YPF trabaja para permitir la compra de acciones directamente desde su aplicación móvil.

La empresa sostiene que la medida ampliará la base de inversores sin alterar los derechos ni la participación de los actuales accionistas.

YPF anunció que el próximo 4 de agosto llevará adelante el desdoblamiento (split) de sus acciones ordinarias, una medida con la que busca ampliar la participación de inversores minoristas y acercar el mercado de capitales a un público más amplio. La decisión, que ya había sido anticipada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, fue comunicada oficialmente mediante un hecho relevante presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y un comunicado institucional.

La operación se realizará bajo una relación de diez acciones nuevas por cada título actualmente en circulación. De esta manera, el valor nominal de cada acción pasará de $10 a $1, mientras que el capital social de la petrolera permanecerá sin modificaciones, manteniéndose en $3.933.127.930. Lo que cambiará será la cantidad de acciones emitidas, que aumentará de 393.312.793 a 3.933.127.930 títulos ordinarios escriturales.

Desde la empresa remarcaron que el split no alterará el valor económico de las inversiones actuales. Quienes ya sean accionistas conservarán exactamente la misma participación en la compañía y los mismos derechos políticos y económicos, incluidos los derechos de voto.

"Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía", afirmó Marín al confirmar la fecha de implementación de la medida.

La acreditación de las nuevas acciones se realizará automáticamente el 4 de agosto para todos los accionistas registrados al cierre de la jornada del 3 de agosto en la Caja de Valores S.A. Por cada acción que posea un inversor recibirá otras nueve adicionales, completando así un total de diez títulos por cada papel original, sin necesidad de realizar ningún trámite.

La petrolera también informó que la operación no modificará el acuerdo vigente con The Bank of New York Mellon respecto de los American Depositary Shares (ADS) que cotizan en el exterior. El único cambio consistirá en una adecuación técnica del ratio de representación, que pasará de una acción Clase D por ADS a diez acciones Clase D por ADS, sin alterar el valor económico de esos instrumentos.

Según explicó la empresa, la decisión responde a tres objetivos centrales. El primero consiste en mejorar la liquidez de la acción en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), favoreciendo un mayor volumen de operaciones. El segundo apunta a reducir el precio unitario de cada papel para facilitar el ingreso de pequeños inversores. Finalmente, la compañía busca alinear su estructura accionaria con prácticas habituales de otras empresas de referencia tanto en el mercado local como en el internacional.

Como parte de esa estrategia, YPF avanza además en una nueva funcionalidad dentro de su aplicación móvil que permitirá adquirir acciones directamente desde la plataforma digital. La iniciativa busca simplificar el acceso al mercado bursátil para millones de usuarios de su ecosistema, eliminando parte de los trámites tradicionales que exige la apertura de una cuenta comitente.

Marín señaló que esta herramienta también tiene como objetivo reducir los riesgos de fraude vinculados con falsas promociones de inversión que utilizan su imagen. Según explicó, la posibilidad de comprar acciones desde la aplicación oficial ofrecerá un canal seguro para quienes deseen invertir y contribuirá a disminuir las estafas relacionadas con la compañía.

El desarrollo de esta nueva modalidad fue posible luego de que YPF transformara su aplicación en una billetera digital mediante una alianza estratégica con Banco Santander. La plataforma ya permite administrar una cuenta virtual con CVU, realizar transferencias, efectuar pagos mediante códigos QR interoperables, acceder a servicios de mantenimiento para vehículos y utilizar una cuenta remunerada que genera rendimientos diarios sobre los saldos en pesos.

La decisión de avanzar con el split también coincide con un período de valorización de los activos de la compañía. En los últimos dos años, las acciones locales de YPF pasaron de cotizar en torno a los $26.500 a superar los $79.000. Tras el desdoblamiento, cada nuevo título tendría un valor aproximado cercano a los $7.900, aunque el patrimonio total de cada inversor permanecerá inalterado.

Especialistas del mercado suelen señalar que este tipo de operaciones no incrementa por sí mismo el valor de una empresa, pero sí puede ampliar la base de accionistas al hacer más accesible el precio de ingreso. Un mayor número de participantes también suele traducirse en una mejora de la liquidez, una reducción de la diferencia entre precios de compra y venta y un mayor dinamismo en las operaciones bursátiles.

Con esta iniciativa, YPF busca fortalecer su presencia en el mercado de capitales y facilitar que un mayor número de pequeños ahorristas pueda convertirse en accionista de la empresa sin modificar la estructura patrimonial ni los derechos de quienes ya forman parte de su capital.