El futuro de la Scaloneta: cómo sigue el mercado de los jugadores de la Selección tras el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 ya en el pasado, el foco del fútbol internacional volvió a instalarse en el mercado de pases. Varios futbolistas de la Selección Argentina aparecen entre los principales protagonistas de un período de transferencias que promete movimientos importantes en Europa y también en Sudamérica.

Julián Álvarez, con futuro incierto

El delantero cordobés continúa siendo uno de los nombres más buscados del mercado. Si bien mantiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030, el interés del Barcelona alimentó las versiones sobre una posible salida.

Durante el Mundial, el ex River dejó entrever que le seduce la posibilidad de afrontar un nuevo desafío, aunque desde la dirigencia del conjunto madrileño fueron categóricos: no tienen intención de negociar su salida.

Cristian Romero, seguido por dos gigantes

El defensor del Tottenham también figura entre los jugadores con mayores posibilidades de cambiar de club. Barcelona e Inter de Milán siguen de cerca su situación y analizan presentar ofertas para incorporarlo en este mercado de pases.

Emiliano Martínez seguirá en Aston Villa

Pese a los rumores que lo vinculaban con la Juventus, Aston Villa ratificó que no piensa desprenderse del arquero argentino. La dirigencia inglesa considera al marplatense una pieza clave del proyecto deportivo y descartó cualquier negociación.

Thiago Almada, entre Europa y Brasil

El futuro del mediocampista ofensivo continúa abierto. Mientras River Plate intentó repatriarlo, Flamengo presentó una propuesta cercana a los 30 millones de euros, superior a la del conjunto argentino. La decisión final dependerá del propio futbolista.

Enzo Fernández, en la mira del PSG

Tras descartarse una posible llegada al Real Madrid, Paris Saint-Germain volvió a mostrar interés por el volante surgido de River. Sin embargo, Chelsea mantiene la postura de retenerlo, respaldado por un contrato vigente hasta 2032.

Los argentinos que ya definieron su futuro

Varios integrantes de la Selección aprovecharon el período previo al Mundial para resolver su situación contractual y ya tienen asegurado dónde jugarán la próxima temporada:

Nicolás Paz: continuará una temporada más en el Como de Italia, donde seguirá con su crecimiento futbolístico.

continuará una temporada más en el de Italia, donde seguirá con su crecimiento futbolístico. Valentín Barco: dejó el Racing de Estrasburgo y se incorporó oficialmente al Chelsea .

dejó el Racing de Estrasburgo y se incorporó oficialmente al . Marcos Senesi: abandonó Bournemouth para convertirse en nuevo jugador del Tottenham .

abandonó Bournemouth para convertirse en nuevo jugador del . Nicolás Otamendi: tras finalizar su ciclo en Benfica, cumplió el sueño de regresar a River Plate, donde firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Con varias figuras en el centro de la escena, el mercado de pases promete seguir teniendo a la Selección Argentina como una de las grandes protagonistas durante las próximas semanas.