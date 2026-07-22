El futbolista español Gavi habló de su pelea con Leandro Paredes y pidió que no haya sanciones

Cuando finalizó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, uno de los momentos más tensos se produjo fuera de la transmisión oficial. Leandro Paredes y Gavi protagonizaron un fuerte cruce una vez consumada la victoria española, imágenes que se viralizaron horas más tarde en las redes sociales.

Con el paso de los días, el mediocampista del Barcelona fue consultado sobre el incidente y sorprendió con su postura al referirse a las posibles sanciones que podrían recaer sobre los protagonistas.

"No, la verdad es que no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea una buena imagen para los niños, pero creo que también existe esa parte del fútbol que es un poco más violenta", afirmó.

Lejos de alimentar la polémica, el volante español buscó bajarle el tono al episodio y consideró que situaciones como esa pueden quedar dentro de la cancha.

"Quizás lo más lógico habría sido cruzarnos durante el partido y ya está, pero como digo, al final todo es fútbol y tiene que ser así siempre", agregó.

Las declaraciones de Gavi fueron bien recibidas tanto por hinchas argentinos como españoles, quienes destacaron el gesto del futbolista al evitar pedir un castigo para Paredes.

El tenso cruce entre Paredes y Gavi

El enfrentamiento comenzó con un intercambio de palabras una vez finalizado el encuentro y rápidamente fue subiendo de intensidad. Empujones, recriminaciones y gestos desafiantes marcaron una discusión que estuvo cerca de terminar en una pelea mayor.

La situación obligó a intervenir a futbolistas de ambos equipos, integrantes de los cuerpos técnicos e incluso personal de seguridad, que debieron separar a los protagonistas para evitar que el conflicto escalara.

Mientras Paredes era contenido por sus compañeros, Gavi continuó protestando a la distancia antes de retirarse del campo, en una de las imágenes más comentadas del cierre del Mundial 2026