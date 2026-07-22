Alpine confirmó que Franco Colapinto no correrá la primera práctica del GP de Hungría

Franco Colapinto no estará presente en la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría, ya que Alpine decidió cederle su butaca al estonio Paul Aron, quien tendrá su primera participación oficial de la temporada con el A526. La escudería explicó que la medida responde al reglamento de la Fórmula 1, que obliga a los equipos a dar rodaje a pilotos jóvenes durante las prácticas oficiales.

Aron, que se desempeña como piloto de reserva del equipo y acumuló trabajo en el simulador de Enstone durante todo el año, además de participar en tres entrenamientos libres en 2025, celebró la oportunidad de volver a subirse a un monoplaza en un fin de semana oficial.

"Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de entrenamientos libres 1 con el equipo esta temporada", expresó el piloto estonio.

Además, destacó la importancia de trasladar el trabajo realizado en el simulador a la pista.

"He estado conduciendo el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y experimentar la sensación real. Mi objetivo es aprovechar esta oportunidad y ayudar al equipo en todo lo posible durante el resto del fin de semana", agregó.

Aunque Colapinto no participará en la FP1, volverá a tomar el volante para el resto de la actividad del fin de semana, en la última fecha antes del tradicional receso de verano de la máxima categoría.

Cronograma del Gran Premio de Hungría (hora argentina)

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 8:30

8:30 Práctica libre 2: 12:00

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 7:30

7:30 Clasificación: 11:00

Domingo 26 de julio

Carrera: 10:00

Una vez finalizada la competencia en el Hungaroring, la Fórmula 1 iniciará su pausa de verano y retomará la actividad del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort.