El dato que expuso el verdadero impacto de la pausa de hidratación en el Mundial 2026

La pausa de hidratación fue una de las grandes novedades que presentó el Mundial 2026 y, una vez finalizado el torneo, comenzaron a conocerse datos que permiten medir el verdadero impacto que tuvo sobre el desarrollo de los partidos.

La Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá marcó un antes y un después al reunir por primera vez a 48 selecciones. Además del nuevo formato, la FIFA introdujo modificaciones reglamentarias que despertaron debate, entre ellas la interrupción obligatoria para hidratación en cada tiempo.

Durante tres minutos por mitad, los futbolistas aprovecharon para reponer líquidos y recibir indicaciones tácticas de sus entrenadores. Sin embargo, la gran incógnita era si esos cortes realmente modificaban el rumbo de los encuentros.

Según un estudio publicado por el diario español Marca, que analizó las 208 pausas de hidratación registradas a lo largo de los 104 partidos del certamen, la respuesta fue afirmativa.

El informe tomó como referencia el Match Momentum, un indicador que mide cuál de los equipos atraviesa el mejor momento dentro del partido. Los resultados reflejaron que en el 35% de las pausas el equipo que dominaba antes del corte logró regresar aún más fuerte, incrementando su volumen de juego y el peligro generado tras escuchar las indicaciones de su cuerpo técnico.

En el resto de los casos, el comportamiento fue diferente. El 65% de las pausas restantes se distribuyó entre reacciones del equipo que estaba siendo superado (16%), neutralización del dominio que existía antes del descanso (15%) y reanudaciones sin cambios significativos en el desarrollo del encuentro (15%), entre otros escenarios.

La Selección Argentina fue uno de los equipos que mejor aprovechó estas interrupciones. De acuerdo con el análisis, las charlas de Lionel Scaloni durante las pausas resultaron determinantes en varios compromisos, especialmente frente a Egipto, donde el equipo logró reorganizarse en ambos tiempos, y ante Inglaterra, cuando el combinado nacional reaccionó en el complemento para sellar una de las victorias más recordadas del torneo.