La Justicia de Estados Unidos ratificó una condena contra Argentina por la estatización de Aerolíneas Argentinas

La Justicia estadounidense confirmó la condena contra Argentina por la estatización de Aerolíneas Argentinas.

El Estado deberá afrontar un pago superior a los 390,9 millones de dólares tras el rechazo de su apelación.

Titan Consortium quedó habilitado para continuar las acciones destinadas a ejecutar el cobro de la indemnización.

El conflicto se originó tras la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.

El fallo incrementa la presión sobre activos argentinos ubicados en el exterior.

La resolución coincide con un período de recuperación financiera de Aerolíneas Argentinas y con el objetivo oficial de avanzar hacia una eventual privatización.

La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, confirmó la condena contra el Estado argentino por la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, una decisión que obliga al país a afrontar un pago superior a los 390,9 millones de dólares. El tribunal rechazó la apelación presentada por la Argentina y dejó firme el fallo de primera instancia, fortaleciendo la posición del fondo de inversión Titan Consortium en su intento por ejecutar la indemnización.

La resolución representa uno de los litigios internacionales más significativos que enfrenta el país y mantiene abierta la posibilidad de que el acreedor avance sobre activos argentinos en el exterior para intentar cobrar la deuda. Según trascendió, durante los últimos 16 meses el Estado no realizó desembolsos vinculados con este laudo arbitral, circunstancia que impulsó al fondo a intensificar las acciones judiciales en territorio estadounidense.

El conflicto se originó en 2008, cuando el Gobierno encabezado por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner dispuso la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, empresas que hasta ese momento se encontraban bajo el control del grupo español Marsans. La firma consideró que la expropiación había sido realizada sin una compensación adecuada y llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo arbitral dependiente del Banco Mundial.

Tras varios años de litigio, el Ciadi emitió en 2017 un laudo favorable a Marsans y estableció una indemnización de 320 millones de dólares más intereses. Sin embargo, la empresa española nunca llegó a percibir esos fondos y posteriormente transfirió los derechos del reclamo a Burford Capital, un fondo especializado en litigios internacionales que también participó en la causa vinculada con la expropiación de YPF.

Con el paso del tiempo, Burford cedió esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral en los tribunales estadounidenses. La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones ratifica la posibilidad de que el fondo continúe con ese proceso para procurar el cobro efectivo de la indemnización.

El sistema de arbitraje internacional establece que los laudos del Ciadi no pueden ejecutarse automáticamente sobre bienes pertenecientes a un Estado soberano. Para ello resulta necesario que un tribunal del país donde se pretende ejecutar la sentencia reconozca previamente la validez del fallo arbitral. Ese reconocimiento ya fue otorgado por la Justicia estadounidense y quedó ahora definitivamente confirmado tras el rechazo de la apelación presentada por la Argentina.

La resolución incrementa además la presión sobre el patrimonio argentino en el exterior. En los últimos meses, Titan Consortium ya había intentado avanzar sobre determinados activos financieros del país, entre ellos garantías vinculadas a los históricos Bonos Brady depositadas en la Reserva Federal de Nueva York, dentro de una estrategia destinada a asegurar el cumplimiento de la condena.

El trasfondo económico del conflicto continúa generando interpretaciones contrapuestas. Al momento de la estatización, Aerolíneas Argentinas y Austral atravesaban una delicada situación financiera, con pasivos cercanos a los 890 millones de dólares y una fuerte reducción de activos durante la administración de Marsans. Entre otras medidas, se habían vendido oficinas comerciales en distintas ciudades del mundo, se desprendieron de simuladores de vuelo y se cancelaron diversas rutas internacionales.

También existieron diferencias respecto de la valuación de las compañías. Mientras una consultora internacional estimó que ambas empresas tenían un valor positivo de entre 250 y 450 millones de dólares, el Tribunal de Tasación de la Nación concluyó que presentaban un patrimonio neto negativo superior a los 760 millones, criterio que posteriormente fue utilizado por el Congreso para fundamentar la reestatización.

Paradójicamente, la confirmación de la condena coincide con un escenario de recuperación financiera de Aerolíneas Argentinas. Durante los últimos dos ejercicios la empresa logró operar sin asistencia del Tesoro Nacional y registró resultados positivos, alcanzando en 2025 una ganancia operativa superior a los 112 millones de dólares.

La mejora fue atribuida a un proceso de reestructuración que incluyó reducción de personal, eliminación de rutas consideradas deficitarias, cierre de oficinas y diversas medidas orientadas a optimizar los costos operativos. En ese contexto, el Gobierno mantiene su objetivo de avanzar hacia una eventual privatización de la compañía, aunque cualquier decisión en ese sentido requerirá la aprobación del Congreso, donde hasta el momento no logró reunir los consensos necesarios.

Mientras tanto, el fallo judicial en Estados Unidos agrega un nuevo frente de presión financiera para el Estado argentino, que deberá definir su estrategia frente a una condena millonaria que continúa acumulando intereses y mantiene abierta la posibilidad de futuras acciones de ejecución sobre activos en el extranjero.