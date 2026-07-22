Neuquén busca volver al mercado internacional con una emisión de hasta US$500 millones impulsada por Vaca Muerta

Neuquén prepara su primera emisión de deuda bajo ley de Nueva York desde 2017.

La provincia buscará captar hasta 500 millones de dólares con una tasa estimada de entre 7% y 8%.

La mejora de los ingresos provenientes de Vaca Muerta fortaleció la confianza de los inversores.

Fitch elevó la calificación crediticia de Neuquén por su mejor situación fiscal y financiera.

El 70% de los fondos obtenidos deberá destinarse a obras públicas.

La colocación se suma al renovado acceso de provincias y empresas argentinas al mercado internacional de deuda.

La provincia de Neuquén avanza en los preparativos para concretar su regreso al mercado internacional de deuda con la emisión de un bono bajo legislación de Nueva York, una operación que no realizaba desde 2017 y que buscará captar hasta 500 millones de dólares. La colocación estará respaldada por la mejora de las cuentas provinciales y por el fuerte crecimiento de los ingresos provenientes de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta, un factor que fortaleció la confianza de los inversores en los últimos años.

El Gobierno neuquino prevé ofrecer títulos con un plazo de entre cinco y siete años, mientras que la tasa de interés esperada se ubicaría en un rango de entre el 7% y el 8% anual. El proceso de determinación del precio de colocación se llevará adelante en los próximos días y será determinante para definir el rendimiento final que deberán pagar los nuevos bonos.

La emisión representa uno de los movimientos financieros más relevantes dentro del segmento de deuda subnacional en lo que va del año. En el mercado consideran que la operación servirá como un nuevo indicador del apetito de los inversores internacionales por activos argentinos, en un contexto en el que tanto empresas como provincias volvieron a acceder al financiamiento externo tras la mejora de las condiciones macroeconómicas.

La estructura financiera del bono contempla amortizaciones de capital en cuotas anuales durante los últimos años de vida del instrumento, mientras que el pago de intereses se realizará de manera semestral. A diferencia de otras emisiones provinciales, esta colocación no contaría con garantía específica sobre regalías hidrocarburíferas, aunque el desempeño fiscal de Neuquén aparece como uno de los principales argumentos para atraer demanda.

Los analistas del mercado toman como referencia el comportamiento de otros títulos provinciales que actualmente cotizan con rendimientos inferiores al 7%, por lo que estiman que la nueva colocación podría ubicarse en torno al 7,5% anual, un nivel considerado competitivo dentro del escenario financiero actual.

El fortalecimiento del perfil crediticio de Neuquén constituye uno de los factores que explican el interés generado por la operación. Durante junio, la calificadora Fitch mejoró la nota de la deuda provincial de largo plazo tanto en moneda local como extranjera, al considerar que la provincia exhibe una mayor capacidad para afrontar sus compromisos financieros.

La decisión respondió, entre otros factores, a la reducción de los riesgos de refinanciación, al equilibrio alcanzado en las cuentas fiscales y al crecimiento sostenido de los ingresos propios, impulsados principalmente por la expansión de la producción de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta. No obstante, la calificadora también advirtió que persiste un desafío estructural: la elevada dependencia de la economía provincial respecto de la actividad hidrocarburífera.

La autorización legislativa para emitir hasta 500 millones de dólares había sido otorgada durante 2024, aunque recién ahora el Ejecutivo provincial decidió avanzar con la colocación. Según lo previsto en la normativa, el 70% de los fondos obtenidos deberá destinarse a obras de infraestructura, mientras que el 30% restante podrá utilizarse para fortalecer las reservas destinadas al cumplimiento de los compromisos financieros de la propia provincia.

El crecimiento de las regalías provenientes de Vaca Muerta permitió mejorar la disponibilidad de recursos y ampliar la capacidad de inversión pública. Esa evolución también fortaleció la posición fiscal de Neuquén, diferenciándola de otras jurisdicciones que todavía enfrentan mayores restricciones presupuestarias para acceder al crédito.

La operación se produce en un contexto de intensa actividad para el mercado de deuda argentino. Desde las elecciones nacionales, las emisiones realizadas por empresas privadas y provincias ya acumulan aproximadamente 17.400 millones de dólares, reflejando un renovado acceso al financiamiento tanto en el mercado local como en el internacional.

Dentro de ese proceso, las compañías vinculadas al sector energético fueron las principales protagonistas, con colocaciones de obligaciones negociables por montos significativos destinadas a financiar proyectos de inversión y expansión. Al mismo tiempo, distintas provincias comenzaron a aprovechar la mejora de las condiciones financieras para refinanciar pasivos y obtener recursos destinados a obras públicas.

Entre las jurisdicciones que ya concretaron emisiones durante este año figuran Chubut y Entre Ríos, cuyos bonos fueron colocados con tasas superiores al 9%. En ese escenario, Neuquén buscará aprovechar su mejor perfil crediticio y el impulso generado por Vaca Muerta para obtener un costo financiero más bajo, consolidando su regreso al mercado internacional de capitales y reforzando una estrategia orientada a financiar infraestructura sin resignar sostenibilidad fiscal.