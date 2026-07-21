Sólido superávit comercial: las exportaciones récord blindan las cuentas externas de la Argentina

El frente externo de la economía argentina ratificó su excelente momento durante el sexto mes del año. El país registró un superávit comercial de 2.194 millones de dólares en junio, un guarismo que triplica el desempeño del mismo período del año anterior. Esta marca se alcanzó gracias al notable dinamismo de los despachos al extranjero y a un comportamiento significativamente más acotado en las compras de insumos y bienes del exterior.

Con este favorable desempeño, el saldo positivo del primer semestre ascendió a 13.923 millones de dólares, superando en tan solo seis meses la cifra acumulada durante todo el 2025. Los despachos al mercado internacional registraron una suba interanual del 24,5%, superando los 9.000 millones de dólares. El gran traccionador de este crecimiento volvió a ser el complejo agroindustrial, donde los derivados de la soja explicaron un tercio del incremento exportador, sumado al aporte clave del petróleo crudo y los productos químicos, favorecidos por la firmeza de las cotizaciones energéticas globales ante las tensiones en Medio Oriente.

En contraposición, las importaciones mostraron un avance moderado del 7,3% interanual, explicado casi en su totalidad por el encarecimiento de los precios internacionales y no por un mayor volumen físico. De hecho, las cantidades importadas sufrieron una contracción del 3,8%, evidenciando la persistente cautela de la demanda doméstica en rubros clave como la industria automotriz y los bienes de capital.

Hacia la segunda mitad del año, las proyecciones privadas señalan que el ritmo de ingreso de divisas por comercio exterior tenderá a moderarse. Al haber concentrado dos tercios del superávit anual en la primera parte del año, se prevé que en el segundo semestre el saldo aporte unos 7.000 millones de dólares adicionales. A pesar de este flujo menor, las estimaciones de consultoras como Abeceb anticipan que el 2026 podría cerrar con exportaciones cercanas a los 100.000 millones de dólares y un superávit comercial próximo a los 21.000 millones de dólares, consolidando al intercambio comercial como una de las vigas maestras para la estabilidad macroeconómica del país.