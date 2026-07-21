Los pagos digitales siguen creciendo: las transferencias inmediatas y el QR alcanzaron niveles récord en Argentina

Las transferencias inmediatas crecieron 26,6% interanual y alcanzaron 759,9 millones de operaciones en mayo.

Los pagos mediante QR interoperable superaron por primera vez los 100 millones de transacciones mensuales.

Las billeteras digitales concentraron una parte creciente de las compras presenciales y del comercio electrónico.

El procesamiento de cada pago involucra bancos, billeteras, procesadores y redes interoperables en tiempo real.

La infraestructura tecnológica debe responder a una demanda cada vez mayor de operaciones instantáneas.

La digitalización de los medios de pago continúa transformando los hábitos de consumo en Argentina.

La transformación de los medios de pago continúa acelerándose en Argentina. Las transferencias inmediatas en pesos y los pagos realizados mediante códigos QR interoperables volvieron a registrar un fuerte crecimiento durante mayo, consolidando un proceso de digitalización que modifica los hábitos de consumo de millones de personas y fortalece el protagonismo de las billeteras virtuales dentro del sistema financiero.

Los datos más recientes del Banco Central muestran que las transferencias inmediatas alcanzaron 759,9 millones de operaciones durante mayo, lo que representa un incremento interanual del 26,6%. La evolución confirma una tendencia sostenida de expansión de los pagos electrónicos y refleja la creciente adopción de herramientas digitales para realizar operaciones cotidianas.

Uno de los indicadores más destacados del período fue el desempeño de los pagos mediante QR interoperable, que por primera vez superaron la barrera de los 100 millones de transacciones mensuales. Este avance consolida al código QR como uno de los instrumentos de pago con mayor crecimiento dentro del ecosistema financiero argentino.

Del total de las operaciones interoperables registradas durante el mes, 103,7 millones correspondieron a pagos iniciados mediante este sistema, mientras que 102,5 millones fueron efectuados específicamente a través de códigos QR. En conjunto, estas transacciones representaron el 98,8% del total de las operaciones interoperables realizadas durante mayo.

El crecimiento evidencia un cambio profundo en la manera en que consumidores y comercios realizan sus operaciones. La utilización de códigos QR permite efectuar pagos de manera inmediata desde teléfonos celulares, reduciendo el uso de efectivo y ampliando las alternativas disponibles para realizar compras tanto en pequeños comercios como en grandes cadenas.

La expansión del sistema también quedó reflejada en un informe internacional sobre medios de pago. De acuerdo con el Global Payments Report 2026 elaborado por Worldpay, las billeteras digitales concentraron durante 2025 el 33% de las compras presenciales realizadas en Argentina y el 39% de las operaciones de comercio electrónico.

Estos porcentajes muestran que las aplicaciones financieras y las plataformas de pago continúan ganando espacio frente a otros medios tradicionales, impulsadas por la rapidez de las transacciones, la facilidad de uso y la posibilidad de operar desde dispositivos móviles en cualquier momento del día.

El crecimiento sostenido de estas herramientas también plantea nuevos desafíos para la infraestructura tecnológica que sostiene el sistema de pagos. Cada incremento en el volumen de operaciones exige mayores niveles de capacidad de procesamiento, estabilidad operativa y mecanismos de seguridad capaces de responder a millones de transacciones simultáneas.

Cada vez que un usuario realiza un pago mediante un código QR se activa un proceso tecnológico que involucra a múltiples actores del sistema financiero. Bancos, billeteras digitales, procesadores de pagos y redes interoperables participan de una secuencia de validaciones que se desarrolla en apenas unos milisegundos.

Durante ese procedimiento, el sistema identifica la cuenta desde la cual se realizará el pago, verifica la disponibilidad de fondos, autoriza la operación y concreta la transferencia prácticamente en tiempo real. Todo ese recorrido ocurre de forma automática y casi imperceptible para el usuario.

En paralelo, distintas herramientas tecnológicas monitorean permanentemente cada operación con el objetivo de detectar comportamientos inusuales, prevenir intentos de fraude y garantizar que las transacciones puedan completarse sin interrupciones. La ciberseguridad y el monitoreo en tiempo real se transformaron en componentes esenciales para sostener la confiabilidad del sistema.

El aumento constante de las transferencias inmediatas y de los pagos mediante QR refleja un cambio estructural en el funcionamiento de la economía cotidiana. Consumidores, comercios y empresas incorporan cada vez con mayor frecuencia soluciones digitales que permiten operar durante las 24 horas, sin depender del efectivo ni de los horarios tradicionales del sistema bancario.

En ese escenario, la velocidad de procesamiento, la interoperabilidad entre plataformas y la seguridad informática aparecen como factores determinantes para acompañar una demanda que continúa expandiéndose. La consolidación de las billeteras digitales y de los pagos instantáneos confirma que la digitalización financiera avanza de manera sostenida y que la infraestructura tecnológica seguirá desempeñando un papel central para responder a las nuevas necesidades de usuarios y comercios.