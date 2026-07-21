¿Sigue el Dibu Martínez?

El triste desenlace de la Copa del Mundo 2026 caló profundo en la Selección Argentina. Luego de la dolorosa derrota frente a España en la gran final disputada en Estados Unidos, la conmoción deportiva mutó en incertidumbre institucional. Durante la madrugada posterior al multitudinario recibimiento del plantel en Ezeiza, Emiliano "Dibu" Martínez dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado del combinado nacional, deslizando un eventual retiro que sorprendió a millones de aficionados.

El guardameta del Aston Villa exteriorizó su abatimiento mediante una emotiva publicación en redes sociales, donde manifestó la enorme dificultad de asimilar el golpe e insinuó que podría ser el momento de cerrar su ciclo con la camiseta albiceleste. El dolor del arquero reflejó el frustrado anhelo del bicampeonato mundial, un sueño que estuvo cerca de concretarse pero que se esfumó con el gol decisivo de Ferrán Torres en el tiempo suplementario, a pesar de las intervenciones providenciales de Martínez que mantuvieron al equipo en competencia hasta el último instante.

El posteo del marplatense incluyó imágenes de fuerte carga simbólica, desde postales del vestuario hasta postales del llanto compartido tras el pitazo final. Asimismo, la difusión de un video grabado en el entretiempo puso de manifiesto el notable liderazgo del portero, quien encabezó una eufórica arenga junto a Lionel Messi para motivar a sus compañeros antes de salir al complemento. No obstante, el desenlace adverso aceleró las reflexiones sobre el futuro de los referentes del plantel.

Las palabras del "Dibu" se sumaron a las declaraciones en tono de despedida vertidas por el mediocampista Leandro Paredes, marcando el inicio de una inevitable transición generacional. De confirmarse su salida, la Selección perdería a una figura bisagra de su era más gloriosa, artífice fundamental en las conquistas de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Con el comienzo de las eliminatorias para el certamen de 2030 en el horizonte, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni podría verse obligado a reestructurar la columna vertebral de un equipo que marcó una época dorada en el fútbol internacional.